Aktien Wochenrückblick. Diese Woche mit weiteren roten Vorzeichen. Jahresendrallye scheint abgesagt. Am Freitag gab es noch den EUREX-Verfallstag, der die kräftigen Kursverluste vom Donnerstag noch ausweitete. Zinsängste sind wieder akut geworden. Oder vielleicht nur wieder mehr in den Blickpunkt geraten. Und diese Woche - eigentlich relativ nachrichtenarm - gab es doch einiges an kursbewegenden und auch positiven Nachrichten: Hensoldt und Rheinmetall bestätigten den "Superzyklus" für Defense-Werte. Aus der "Wasserstoffecke" gab es neben den Aktivitäten der grossen Versorger e.on und RWE auch ...

