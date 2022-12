Unterföhring (ots) -17. Dezember 2022. Sensationell: Italien ist Weltmeister. Stefano Zarrella holt sich bei der dritten "TV total Autoball WM" den Titel.Insgesamt sehen sechs Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) wie Zarrella im Finale gegen Rúrik G\u00ecslason (Island) ganz knapp den Titel für sein Land verteidigt. Großartige 13,6 Prozent der der jungen Zuschauer:innen (14- bis 49 J.) verfolgen die WM am Freitagabend die WM.Das macht ProSieben, mit sehr guten 10,3 Prozent Tagesmarktanteil, klar zum stärksten Sender am Freitag.Der frischgekürte Weltmeister ist überwältigt: "Ich bin ohne große Erwartungen in das Spiel gegangen. Weil ich, wie die meisten anderen, zum ersten Mal Autoball spiele. Und irgendwann bin ich relativ ruhig geworden und habe mein Ding gespielt. Dann hatte ich es raus und es hat nur noch Spaß gemacht. Ich freue mich sehr!"Rúrik G\u00ecslason holt bei seinem Autoball-Debut den Vizeweltmeistertitel für Island. Platz Drei der "TV total Autoball WM 2022" teilen sich nach Niederlagen in den Halbfinals Sebastian Pufpaff (Deutschland) und Sebastien Ogier (Frankreich).Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 16.12.2022 (vorläufig gewichtet: 17.12.2022)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show&Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchner/Clarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166/ -1191email: stephanie.bruchner@seven.one/clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5396891