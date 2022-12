Viele Rendite-Perlen verbergen sich in Deutschland in mittelständischen Unternehmen. Leider sind die wenigsten dieser Firmen an der Börse gelistet und für Privatanleger nicht investierbar. Doch es gibt börsennotierte Beteiligungsgesellschaften, die sich auf diese margenstarke Gesellschaften spezialisiert haben. Eine dieser kleinen AGs hat in den kommenden Monaten gute Kurschancen. "Ich stehe auf Beteiligungsgesellschaften, die unterbewertet sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...