Kupfer ist für die Produktion in vielen Branchen unerlässlich. Die starke Nachfrage kann jedoch kaum gestillt werden und treibt den Preis nach oben.In der heutigen Zeit spielt Kupfer eine immer größere Rolle in der Technologie- und Elektronikindustrie. So ist es ein wesentlicher Bestandteil von elektrischen Leitungen und Schaltkreisen. Auch in der Bauindustrie wird der Rohstoff oft für die Herstellung von Rohren und Kabeln eingesetzt. Besonders aber ist er bei der Produktion von Zukunftstechnologien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...