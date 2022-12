Volkswagen beschliesst die Sonderdividende ohne "Gegenwehr" vonseiten der Aktionäre. Die hohe Zahlung wird auf Wunsch eines einzelnen Aktionärs allerdings erst im kommenden Jahr ausgeschüttet, obwohl die Dividende bereits am kommenden Montag vom Kurs abgeschlagen wird.Gegen die Sonderdividende aus dem Porsche (DE000PAG9113) IPO wehrte sich am Freitag niemand. Die vertretenden Aktionäre auf der ausserordentlichen Volkswagen (DE0007664039) Hauptversammlung stimmten mit 99,9974 % der Stimmen für die Sonderausschüttung in Höhe von ...

