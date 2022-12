Markus Fugmann und Stefan Riße befragten am 15. Dezember Thomas Middelhoff in ihrem Format Boom und Bust zu Schuld und Sühne. Das Interview gliedert sich in zwei Abschnitte. In der ersten Hälfte (bis Timecode 28:34) kommt die Causa Middelhoff zur Sprache: sein tiefer persönlicher Absturz, die Gefängniszeit, die gesellschaftliche Ächtung, die unvermeidbar damit einherging. Im ...

