DJ Schwache Konjunktur ist Triebfeder für SAP

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP geht nach Einschätzung von Finanzvorstand Luka Mucic mit sehr guten Wachstumschancen ins kommende Jahr. "Wir sehen, dass die SAP in einem sehr unsicheren und volatilen Umfeld in eine sinkende Konjunktur hinein ihr Wachstum beschleunigt hat und auch beginnt, Ergebniszuwachs zu zeigen", sagte Mucic im Interview mit der Börsen-Zeitung.

Mucic geht dabei davon aus, dass SAP gegenüber Wettbewerbern wie Salesforce im Vorteil ist, "weil wir im Moment etwas andere Prioritäten beim Kunden sehen". Während diese in Pandemie vor allem ihre digitalen Schnittstellen zu den eigenen Kunden optimiert haben, was die Nachfrage nach Software für Kundenbeziehungsmanagement erhöhte, stünden nun Automatisierung der Produktion und Effizienz von Lieferketten im Fokus.

Mucic unterstrich in dem Interview, dass die Mitgliedschaft im DAX für SAP sehr wichtig sei. Daran wolle das Unternehmen festhalten, ebenso wie an der Notierung an der Wall Street. Er habe allerdings Verständnis für die Kritik von Linde an der Kappungsgrenze von 10 Prozent für das Gewicht eines einzelnen Unternehmens im DAX.

December 17, 2022 12:45 ET (17:45 GMT)

