München (ots) -Die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar live bei MagentaTVDas perfekte Warm-Up fürs Finale: Kroatien und Marokko lieferten sich im Spiel um Platz 3 einen Kampf bis in die Schlusssekunden. Letztlich konnten sich die Kroaten mit 2:1 durchsetzen und sicherten sich die Bronzemedaille. "Ein geiles Gefühl", fand Kroatiens Co-Trainer Ivica Olic nach dem Sieg: "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und verdient gewonnen." Auch Josip Stanisic strahlte nach dem Spiel: "Das ist ehrlich gesagt unbeschreiblich für mich, wenn ich dran denke, wo ich vor einem Jahr war." Die Marokkaner zeigten sich nach dem Spiel verärgert über die Schiedsrichterleistung und konfrontierten den Unparteiischen. Torhüter Bounou erklärte: "Wenn man gewinnen will und es dann nicht klappt, dann ist man natürlich enttäuscht. Da ist es ganz normal, dass man sich ein bisschen aufregt." Viel wurde über ein Ende in der Nationalmannschaft von Luka Modric spekuliert. Olic versicherte: "Er will im kommenden Sommer beim Final Four der Nations League unbedingt dabei sein."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Morgen steht das große Finale an. Der Tag beginnt um 14.00 Uhr mit der Warm Up-Show mit Anett Sattler und Sascha Bandermann. Johannes B. Kerner führt dann mit der Expertise von Michael Ballack und Tabea Kemme durch das allesentscheidende Spiel der WM. Toni und Felix Kroos werden das Finale ebenfalls auf dem WM-Kanal 3 zusammen kommentieren. Ruth Hofmann und Jonas Hummels beschließen ab 18.15 Uhr den Abend in der Nachspielzeit.Morgen steht das Finale der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar an. Das KI-Orakel hat schon jetzt auf der Grundlage vieler Daten und Simulationen den Gewinner der WM vorhergesagt:Aktuellste Vorhersagen - Wer wird Weltmeister laut KI?- Argentinien 50,2 %- Frankreich 49,8 %Erläuterung, warum Argentinien wieder vor Frankreich liegt (anders als vor dem Halbfinale, da war Frankreich der Favorit auf den WM-Titel mit 40,2% vor Argentinien mit 37,8%)? Der Sieg gegen Kroatien war "souveräner" und Kroatien war höher eingestuft als Marokko.Interessant:Im September 2022 war noch Frankreich Top-Favorit auf den Titel 17,72% (vor Brasilien 17,08% und Spanien auf Platz 3 mit 10,72%) - u.a. die vielen Verletztenausfälle (Benzema, Nkuno, Pogba, Kante etc.) ließ die Gewinnwahrscheinlichkeit massiv sinken.Unmittelbar vor dem Turnier lag Frankreich daher bei der KI-Weltmeister-Wahrscheinlichkeit auf Platz 3 (12,22%) und Argentinien auf Platz 2 (12,58%). Favorit war weiterhin Brasilien mit 15,81%.Übrigens: Im Halbfinale haben sich die "KI-Favoriten" durchgesetzt:- Argentinien war mit 66,9% (zu 33,1%) der Favorit.- Frankreich mit 76% (zu 24%) der Favorit.KI-Kurzdefinition:Die Siegwahrscheinlichkeit basiert auf Tausenden historischen und aktuellen Daten, Live-Wettquoten und 100.000 Simulationen des Spiels. Sie wird auch live während des Spiels ständig aktualisiert.Kroatien - Marokko 2:1In einem spannenden Spiel um Platz 3 setzte sich das kroatische Team und Luka Modric gegen die Überraschungsmannschaft aus Marokko durch. Nach Silber 2018 gab es nun also Bronze in diesem Jahr.Ivica Olic, Co-Trainer Kroatien, nach dem Gewinn der Bronzemedaille: "Das ist definitiv ein schönes Gefühl mit einem Sieg nach Hause zu gehen... Wir haben heute ein gutes Spiel abgeliefert und verdient gewonnen. Ich bin sehr froh und die Mannschaft fährt mit dem 3. Platz nach Hause. Das ist ein geiles Gefühl." Ob er denkt, dass es das letzte Länderspiel von Luka Modric war: "Nein, das glaube ich nicht. Wir haben im kommenden Sommer das Final Four in der Nations League und er will unbedingt dabei sein. Wenn er gesund ist, dann wird er zu 100% spielen."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U09LSGZLZkRSN2dVekRXeHduOExRZz09Marokkos Torwart Yassine Bounou nach der Niederlage: "Wenn man gewinnen will und es dann nicht klappt, dann ist man natürlich enttäuscht. Da ist es ganz normal, dass man sich ein bisschen aufregt. Wir müssen uns aber jetzt wieder auf unseren Job konzentrieren. Das Team hat wirklich einen guten Job gemacht. Wir müssen daran denken, dass es jetzt weitergeht." Was der 4. Platz für ihn bedeutet: "Das ist unglaublich, was hier passiert ist. Da können wir nur stolz sein. Wir wollten gewinnen, aber so ist der Fußball halt manchmal... Gegen Frankreich waren wir mental und körperlich ziemlich platt. Heute haben wir dann wieder unseren Job gemacht."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUVYLzlqSjN3OUhmTXFXNjJOdVFMdz09Kroatiens Josip Stanisic: "Das ist ehrlich gesagt unbeschreiblich für mich, wenn ich dran denke, wo ich vor einem Jahr war... Das ist nicht selbstverständlich. Klar, wir gehören immer zu den Geheimfavoriten, aber dass wir es am Ende trotzdem noch holen ist wirklich Wahnsinn. Respekt an die ganze Mannschaft... Es ist hier einfach wie in einer Familie und das ist bei so großen Turnieren das Wichtigste."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bU5FVnJIRVlVbnBzeHM5eXl0KzRvZz09MagentaTV-Experte Michael Ballack über den Sieg von Kroatien: "Kroatien ist individuell besser besetzt als die Marokkaner, das haben sie heute in den entscheidenden Phasen gezeigt. Trotzdem haben die Marokkaner das nochmal gezeigt, was sie das Turnier über ausgezeichnet hat... Gefühlt geht das Ergebnis in Ordnung, weil die Kroaten ein kleines bisschen besser war."Die Aussage im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y2liYVJxVExqaExZeWJKYitWcnczUT09Otto Addo über den 4. Platz der Marokkaner: "Das ist historisch und das hat es noch nie gegeben, dass eine afrikanische Mannschaft so weit gekommen ist. Am Ende ging ihnen vielleicht ein bisschen die Luft aus. Aber ganz großen Respekt an Marokko und auch an Kroatien. Die sind verdient Dritter geworden... Das war für Marokko, aber auch für Afrika ein großes Spiel."Die Aussage im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M0lMV3Q0Y3FWVXoyZ0hlS0REQlZpdz09Michael Ballack, ob er denkt, dass Luka Modric weiter in der Nationalmannschaft spielt: "Wenn man auf seine Vita schaut, könnte man annehmen, dass es ein perfekter Abschluss wäre. Da bin ich aber vorsichtig. Sein Fitnesszustand ist weiter sehr gut und er ist spielbestimmend..."Die Aussage im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TjhydngvcVlUZThVeHcyeTgzbGU2Zz09MagentaTV-Experte Michael Ballack über die Bedeutung des Spiels: "Erstmal denkt man, es geht um die "Goldene Ananas". Aber dem ist bei Weitem nicht so. Gerade für Marokko, ist das ein richtig guter Abschluss. Eine Bronze-Medaille bei einer Weltmeisterschaft ist ein riesiger Erfolg... Jetzt willst du noch mal einen positiven Abschluss. Da steht schon viel auf dem Spiel."Die gesamte Aussage im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3FqOExxVnR3bEJid3loOHF4YnJLZz09Otto Addo, Cheftrainer Ghanas bei der WM, war als Experte zu Gast im Studio. Ob die FIFA zu viele Turniere integriert und damit überdreht: "Aus meiner Sicht ja. Aber es ist schwierig. Viele Länder freuen sich natürlich, weil sie die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen... Es war schon immer Business."Die gesamte Aussage im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MytPc3YrcW5IM2pjVS9kdldtSExRZz09Addo, ob er weiter bei Borussia Dortmund als "Talente-Trainer" bleibt, oder ob er auch weiterhin ghanaischer Trainer bleibt: "Erstmal muss der Verband das wollen. Wir hatten jetzt eine super Zeit und ich konnte auch so arbeiten, wie ich mir das vorstelle... Nichtsdestotrotz ist das so, dass ich auch Borussia Dortmund überhaupt danken muss, dass sie mich auch freigestellt hatten. Die Abmachung war, dass ich nach der WM wieder in meine alte Position zurückkehre. Ich bin sehr, sehr froh über meine Rolle bei Borussia Dortmund... Ich schließe nicht aus, dass ich nie mehr Nationaltrainer sein werde, aber in naher Zukunft sehe ich mir erstmal bei Borussia Dortmund."Der Link zum Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cVFhMDR5ZjdGK01mME5tSnNsbUx5UT09MagentaTV-Experte und Marokkaner Rachid Azzouzi vor dem Spiel um Platz 3: "Das ist noch mal das i-Tüpfelchen. Wir haben die Motivation, dieses Spiel als Dritter zu beenden. Wir wollen nur ein Spiel verloren haben, gegen Frankreich. Wir wollen als 1. afrikanisches Land unter den ersten 3 bei einer WM sein."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bllTSWpNa2tDZm1TYU1oNG0vbUo1QT09Die WM 2022 in Katar komplett live bei MagentaTVSonntag, 18.12.2022 - FinaleAb 14.00 Uhr: Warm-Up Show mit Anett Sattler und Sascha BandermannAb 15.00 Uhr: Vorberichte Argentinien - Frankreich mit Johannes B. Ab 14.00 Uhr: Warm-Up Show mit Anett Sattler und Sascha BandermannAb 15.00 Uhr: Vorberichte Argentinien - Frankreich mit Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme und Toni KroosAb 16.00 Uhr: Argentinien - Frankreich mit Kommentar von Wolff-Christoph FussAb 18.15 Uhr: Nachspielzeit mit Ruth Hofmann, Jonas Hummels und Patrick IttrichWM-Kanal 2: Taktik-Feed: ab 16 Uhr mit Benni Zander und Manuel BaumWM-Kanal 3: "Einfach mal Luppen" ab 15.30 Uhr mit Toni und Felix Kroos