Unterföhring (ots) -18. Dezember 2022. Zwei Profis, zwei souveräne Gegner, ein Sieger, 6,3 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.). DJ Bobo und Joachim Llambi liefern sich am Samstagabend bei "Schlag den Star" ein Duell unter Gentlemen und auf Augenhöhe. In Spiel 4 stürzt Joachim Llambi unglücklich auf seine Rippen - ist jedoch fest entschlossen, das Duell fortzusetzen und kämpft sich eisern nach vorn. Schon nach dem 13. Spiel kann er "Schlag den Star" mit 63:28 Punkten für sich entscheiden.Sehr gute 15,2 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen am Samstagabend das Duell. Damit dominiert ProSieben die Prime Time am Samstag.Joachim Llambi resümiert: "Es war ein super Abend. Die sofortige Betreuung, als ich mich zwei Mal auf die Rippe gelegt habe, war super. Tolles Team, perfekt organisiert. Vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich so zurückgekommen bin und durchgehalten habe, aber jetzt tuts richtig weh. Mein Gegner, war der beste Gegner, den ich kriegen konnte. Nicht, weil ich gewonnen habe. Sondern, weil er ein absoluter Ehrenmann ist, immer fair. Mit DJ Bobo immer wieder gerne."DJ Bobo ärgert sich über sich selbst: "Es war sehr intensiv. Gleich das erste Spiel hat uns beide platt gemacht. Man wusste keine Sekunde, was gleich passiert. Inklusive Unfall von Joachim auf dem Eis, inklusive Weihnachtsbäume mit dem Bagger aufbauen. Ich hatte endlich eine Baggerwette. Dass ich am Schluss dann so schnell abgegeben habe, hat mich am meisten selbst genervt. Ich hätte gerne weiter gemacht, aber bei den Ländern hat es nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe."In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star" am 4. Februar 2023 tritt Johannes B. Kerner gegen Moritz Bleibtreu live auf ProSieben an.Joachim Llambi gegen DJ Bobo - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Kerzen ausblasenEs weihnachtet schon im Studio. Vor DJ Bobo und Joachim Llambi stehen jeweils zehn brennende Kerzen. Mit einem Blasebalg, der nur mit den Füßen bedient wird, sollen sie ausgeblasen werden. Der Schweizer ist schneller im Tritt und entscheidet Spiel 1 für sich: 1:0 für Bobo.Spiel 2 - CarambowlBillard in groß. Im Studio ist ein grünes Feld aufgebaut in dessen Mitte etwa handballgroße rote und blaue Kugeln liegen. Beide Gegner haben eine Spielkugel, mit deren Hilfe sie die farbigen Kugeln anspielen und in ein Tor befördern sollen. Auch dieses Spiel entscheidet DJ Bobo für sich, 3:0 für ihn.Spiel 3 - Fußball-WappenElton zeigt den Spielern Wappen von nationalen Fußballverbänden. Wer erkennt zuerst, zu welchem Land das Wappen gehört? Llambi riskiert viel - und gewinnt. Es steht 3:3.Spiel 4 - Eis-PenaltyschießenMit Bowlingschuhen auf einer Eisbahn sollen die Gegner einen Ball ins Tor kicken - das der Gegner verteidigt. Wer trifft mehr Penaltys rein? Nach einem unglücklichen Sturz Llambis muss er das Spiel verloren geben. Es steht 7:3 für DJ Bobo.Spiel 5 - Bäume aufstellenMit einem Bagger sollen Bobo und Llambi einen vor ihnen liegenden Weihnachtsbaum aufheben und ihn in einen Baumständer stellen. Entgegen allen Klischees zeigt sich der Schweizer schneller. Er baut seinen Vorsprung auf 12:3 weiter aus.Spiel 6 - MusikvideosZurück im warmen Studio sollen die beiden Gegner Musikvideos ohne Ton erkennen. Beide Herren zeigen eine ähnliche Expertise in dem Gebiet, doch am Ende liegt DJ Bobo vorn - und geht mir 18:3 weiter in Führung.Spiel 7 - Saug-DartsDJ Bobo und Joachim Llambi werfen Saugdarts auf eine Scheibe. Gewonnen hat derjenige, dessen Darts zuerst alle kleben bleiben. In einem Kopf-an-Kopf-Spiel entscheidet der Juror Spiel 7 für sich. Es steht 18:10 für DJ Bobo.Spiel 8 - FühlenMit verbundenen Augen sollen die Gegner in sechs Minuten 18 Tierfiguren erfühlen. Joachim Llambi zeigt sich einfühlsamer, er gleicht aus auf 18:18.Spiel 9 - ChippenLlambi und DJ Bobo spielen Golf. Mit einem Golfschläger schlagen sie Bälle in unterschiedlich große Behälter. Je kleiner der Behälter ist, der getroffen wird, desto mehr Punkte gibt es. Beide sind golf-erfahren. Nachdem Bobo anfangs gut vorlegt, reißt Llambi das Ruder aber herum. Er gewinnt "Chippen" und führt mit 27:18.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenDas rote Jackett sieht immer toll aus - vor Weihnachten aber ganz besonders. Elton spielt den Klassiker mit den beiden Gegnern. Der DJ gewinnt. 38:17 für den Schweizer.Spiel 11 - Zahlen-RennenWer ist der bessere Kopfrechner? DJ Bobo und Joachim Llambi sollen Rechenaufgaben lösen. Die Ergebnisse ergeben die dreistellige Zahlenkombination eines Schlosses. Wer löst zuerst alle Aufgaben und öffnet alle Schlösser? Der Juror und Börsenmakler zeigt sich sehr talentiert und führt wieder mit 38:28.Spiel 12 - Tisch-TitschenDie Spieler werfen einen Tischtennis-Ball auf eine Platte. Dieser muss nacheinander, erst einmal, dann zwei Mal usw. bis zu sieben Mal auf der Platte aufkommen. Mit viel Glück entscheidet der Tänzer das Geschicklichkeitsspiel für sich. 50:28 für Llambi.Spiel 13 - Länder drehenMatchball-Spiel für Joachim Llambi. Elton zeigt den Gegnern Umrisse von Ländern. Diese sind allerdings nicht genordet. Wer dreht das Land genauer hin?Der Tanzjuror scheint in Erdkunde besser aufgepasst zu haben. Er gewinnt das Spiel und damit "Schlag den Star" mit 63:28.Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt:17.12.2022 (vorläufig gewichtet: 18.12.2022)