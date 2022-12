An der Börse ist die Stimmung so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Nachdem die Aktienkurse seit Beginn der Pandemie immer weiter gestiegen sind, gab es in diesem Jahr einen ordentlichen Rückschlag. Seit Jahresbeginn pendeln die Aktienkurse stark hin und her. In Zeiten volatiler Aktienkurse ist es umso wichtiger, sich darüber im Klaren zu sein, warum man eine bestimmte Aktie gekauft hat. Wenn das Unternehmen an der Börse angemessen bewertet ist und profitabel wächst, wird langfristig mit den steigenden ...

