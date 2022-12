"Die Crash-Strategie": https://bit.ly/3Yw8Vvq Jetzt den neuen kostenlosen Report von FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter herunterladen! Bundeskanzler Olaf Scholz betont in seiner Regierungserklärung, Russlands Präsident Putin habe sich mit seinem Krieg in der Ukraine "fundamental" verrechnet und die Einigkeit Europas und des Westens unterschätzt. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, sieht allerdings keinen Grund für Deutschland und den Westen, sich auf die Schulter zu klopfen. Ja, Putins Plan sei nicht aufgegangen. Auf allen Seiten sei eine Entwicklung eingetreten, die nicht erwartet worden ist. Doch der Westen stehe so isoliert da wie noch nie. Für die USA, die versuchten, aus Europas Krise jetzt Kapital zu schlagen, sieht er noch ein viel größeres Problem am Horizont. Jetzt einschalten und mehr erfahren! Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report 0:00 Einleitung 0:25 Geht die Sanktions-Rechnung auf - 3:10 Die gemeinsame Front bröckelt 4:45 USA nutzt die Krise 5:50 Was ist beim Petro-Dollar los - 8:40 Fazit