Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Menschen fragen sich: Was bleibt von 2022? Allzu viel muss für die meisten Menschen wahrscheinlich nicht hängenbleiben. Im Jahr 2022 ist ein Krieg in Europa ausgebrochen, die Inflation hat in zahlreichen Ländern der Erde Rekordwerte erreicht, die Preise sind in vielen Bereichen ebenfalls so hoch wie nie zuvor. Doch es gibt auch immer etwas Gutes aus einem Jahr mitzunehmen. Für die die Wirtschaft und auch Anlegerinnen und Anleger gilt das für die Konsumententrends des Jahres. Ein Blick zurück kann die Weichen für die Zukunft stellen.

Trotz aller Krisen stand für Deutschlands Verbraucher im Jahr 2022 die Nachhaltigkeit im Fokus. Laut einer Studie von Deloitte aus dem August 2022 ist Nachhaltigkeit für 63% der Konsumenten trotz der aktuellen Lage bei der Kaufentscheidung noch sehr wichtig oder ziemlich wichtig. 23% gaben an, mehr nachhaltige Produkte zu kaufen als im Vorjahr. Außerdem gaben viele Konsumenten an, nachhaltigen Unternehmen deutlich mehr zu vertrauen. Weitere wichtige Trends drehen sich vor allem rund um Umwelt- und Klimaschutz. Die Ansprüche an Unternehmen werden diesbezüglich höher. Kurz: Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit auffallen, lagen 2022 voll im Trend.

Trend-Aktien 2022: Diese Unternehmen liegen in den Konsumententrends

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Nachhaltig und umweltfreundlich, diese beiden Beschreibungen treffen gut auf Save Foods zu. Das US-amerikanische Unternehmen, welches die Tochter Save Foods Ltd. in Israel hat, dürfte so einiges erfüllen, was sich eine Vielzahl der deutschen Konsumenten wünscht. Save Foods setzt aus vielen Blickrichtungen voll auf Nachhaltigkeit. Und zwar in der Lebensmittelbranche, wo diese besonders wichtig sein kann. Das Unternehmen kann die Haltbarkeit von Obst und Gemüse deutlich erhöhen und dadurch bei den Lebensmitteln eine mindestens um 50% geringere Verschwendung auf Händlerebene erreichen. Bei der Behandlung schwört Save Foods außerdem Pestiziden ab, setzt 50% bis 100% weniger Pestizide ein als in der Lebensmittelindustrie üblich ist. Mit umweltfreundlichen Behandlung und einem umsichtigen Ressourceneinsatz erfüllt Save Foods zwei weitere Kriterien, welche viele deutsche Konsumenten in der Deloitte-Studie erwähnten. Wer nachhaltig und umweltbewusst handeln will, findet die Aktie von Save Foods auch an der deutschen Börse.

Plug Power (ISIN: US72919P2020): Wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht, dann ist man schnell bei E-Mobilität und Energiewende. In diesen Bereichen ist Plug Power voll im Trend. Das US-Unternehmen entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme und stellt diese her. Diese werden in Batterien und für die E-Mobilität gebraucht. Plug Power ist aktuell Thema in zahlreichen Research Berichten. Susquehanna Bancshares legte Mitte November das Kursziel auf 28 US-Dollar fest. Craig Hallum hob es sogar auf 38 US-Dollar an. Die Analysten sind sich derzeit einig: "Buy".

Vestas Wind Systems (ISIN: DK0061539921): Das dänische Windkraft-Unternehmen steht gleichzeitig für Energiewende, Klimaschutz und Nachhaltigkeit und ist auch in Deutschland präsent. Nach den aktuellen Quartalszahlen wurde Vestas von Deutsche Bank Research mit "Hold" eingestuft. Analyst Gael de-Bray monierte, dass die Jahresziele des Windturbinenherstellers erneut reduziert wurden. Es gebe aber auch positive Anzeichen bei der Preisgestaltung und der Auslieferung.

iShares Global Clean Energy (ISIN: IE00B1XNHC34): In Nachhaltigkeit und Klimaschutz können Anlegerinnen und Anleger auch mit ETFs investieren. Dieser bringt Unternehmen wie Vestas, Enphase Energy (ISIN: US29355A1079), Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14), First Solar (ISIN: US3364331070) und Oersted (ISIN: DK0060094928).

Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Wohl mehr als "nur" ein Konsumententrend 2022

Es ist gut möglich, dass die wichtigsten Konsumententrends des Jahres 2022 auch im Jahr 2023 wieder ganz vorne liegen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den vorherrschenden Themen unserer Zeit, das wird sich so schnell nicht ändern. Das sollten auch Unternehmen und Anlegerinnen und Anleger wissen.

