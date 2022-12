Realty Income (WKN: 899744) ist ein interessanter Real Estate Investment Trust. Viele Einkommensinvestoren kennen den REIT auch unter dem Namen The Monthly Dividend Company. Auch aufgrund der Größe mit über 11.700 Einheiten ist die Dividendenaktie legendär und diversifiziert. Trotzdem eben nicht immer günstig. Auch jetzt gibt es lediglich 4,6 % Dividendenrendite, was für uns als Einkommensinvestoren natürlich nicht der höchste Wert ist. In der Vergangenheit sind zwischenzeitlich auch 5 % oder mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...