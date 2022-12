Nel Everfuel Plug Power NIKOLA e.on - Wasserstoff kommt. So könnte man meinen, wenn man die politische Grosswetterlage betrachtet. So positonieren sich Banken und internationale Organisationen und beziffern potentielle Entwicklungen des H2-Sektors. "Wasserstoffaktien könnten zu den explosivsten Investitionen des Jahres 2023 gehören" - so kann man im Netz lesen. Gut, das sagte man über Wasserstoffaktien schon öfters. Und sehr oft wurden die hohen Erwartungen dann enttäuscht. warum sollte es 2023 anders werden? RePowerEU, Inflation Reduction Act,… In letzter Zeit sah es auf den ersten Blick relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...