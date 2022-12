DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/17. und 18. Dezember 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Verdi ruft zu Streiks in einigen Amazon-Versandzentren auf

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Amazon-Beschäftigten in einigen Versandzentren zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Diese wollen im Weihnachtsgeschäft mit Streiks und weiteren Aktionen gegen die unsozialen Praktiken des Onlinegiganten mit Streiks und weiteren Aktionen protestieren. "Die Beschäftigten der verschiedenen Verteilzentren werden in den kommenden Tagen teilweise abwechselnd und ohne öffentliche Vorankündigung in Aktion treten", erklärt Streikleiterin Monika Di Silvestre.

Schwache Konjunktur ist Triebfeder für SAP

SAP geht nach Einschätzung von Finanzvorstand Luka Mucic mit sehr guten Wachstumschancen ins kommende Jahr. "Wir sehen, dass die SAP in einem sehr unsicheren und volatilen Umfeld in eine sinkende Konjunktur hinein ihr Wachstum beschleunigt hat und auch beginnt, Ergebniszuwachs zu zeigen", sagte Mucic im Interview mit der Börsen-Zeitung. Mucic geht dabei davon aus, dass SAP gegenüber Wettbewerbern wie Salesforce im Vorteil ist.

Accentro erreicht Refinanzierungstransaktion mit Anleihe-Investoren

Die Accentro Real Estate AG hat sich auf umfassende Refinanzierungstransaktion mit Anleihe-Investoren verständigt. Der Investor in Wohnimmobilien hat eigenen Angaben zufolge eine Vereinbarung mit Investoren, die rund 56 Prozent der unbesicherten Anleihe mit einem Volumen über 250 Millionen Euro repräsentieren, unterzeichnet. Zudem werde kurzfristig der Abschluss einer Vereinbarung mit dem einzigen Investor der unbesicherten Anleihe mit einem Volumen über 100 Millionen Euro im Hinblick auf die Unterstützung einer umfassenden Refinanzierung erwartet.

WTO kann sich nicht auf Patentlockerung für Corona-Medikamente einigen

Die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) haben sich nicht innerhalb einer von ihnen selbst vereinbarten Frist auf eine Patentlockerung für Corona-Tests und -Medikamente einigen können. Nach zähen Verhandlungen beschlossen sie am Freitag in letzter Minute lediglich, die Einigungsfrist zu verlängern. Eigentlich hätte bis Samstag eine Lösung in der Frage gefunden werden sollen, ob nach Corona-Impfungen auch bei Tests und Medikamenten die Patentregeln gelockert werden.

