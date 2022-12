Straubing (ots) -



Allerdings kann die rot-grün-gelbe Begeisterung nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eigentlich die Vergangenheit war, die in Wilhelmshaven gefeiert wurde. LNG-Gas aus Katar oder per Fracking in den USA gefördert und mit Schweröl-betriebenen Supertankern über den Ozean transportiert, ist nur eine Behelfsbrücke ins CO2-neutrale Zeitalter und vergrößert die Unabhängigkeit von Russland. Selbst grüner Wasserstoff, der eines Tages an deutschen Terminals ankommen soll, wird schon aus Kostengründen allenfalls einen begrenzten Beitrag zur Energiewende leisten können. Es führt also kein Weg daran vorbei, auch beim Ausbau erneuerbarer Energien Gas zu geben.



