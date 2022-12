Step by step!: Wochenrückblick KW 50-2022 - Vorsichtig zum Jahreswechsel?

Anzeige / Werbung

Auch wenn sich die US-Inflation laut den Zahlen vom Mittwoch erneut verlangsamt hat, ist die Risikoaversion zum Wochenende plötzlich wieder gestiegen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwar ist die Inflationsrate laut den jüngsten Zahlen wieder gefallen, aber dennoch haben sowohl die Fed als auch die EZB deutlich aggressivere Töne angeschlagen, über ihr weiteres Vorgehen. Soll heißen, die Angst, einer weiteren und längerfristigen geldpolitischen Straffung dominiert wieder unter den Investoren.

Denn die klaren Worte von Jerome Powell und seiner europäischen Amtskollegin Christine Lagarde saßen, als sie quasi unisono zu verstehen gaben, dass es ein Irrtum sei zu glauben, dass die Zinsen im kommenden Jahr wieder sinken würden. Den zweiten Dämpfer versetzte den Märkten die EZB-Präsidentin mit ihrem unerwartet strengen Zinsausblick für die Region.

Aufgrund der Gemengelage ist es aus Investorensicht abgemachte Sache, dass es ein Abrutschen der Wirtschaft in eine Rezession geben wird. Deshalb haben die Kurse großflächig zum Wochenende hin wieder nachgegeben. Bleibt nur zu hoffen, dass die Nervosität nicht bis zum Jahresende, bzw. darüber hinaus anhalten wird.

China brachte Rohstoffpreise ins Straucheln!

Nachdem das Nationale Statistikamt Chinas von Daten veröffentlicht hat, die für die Beurteilung der Entwicklung der Metallproduktion im Reich der Mitte aufschlussreich sind, gerieten auch die Rohstoffpreise ins Straucheln. Während die Stahlproduktion auf seinem Vorjahresniveau verharrte legte die Aluminiumproduktion im gleichen Zeitraum um fast 10 % zu. In der Preisbetrachtung beendeten die Industriemetalle die Woche mehrheitlich im Minus.

Quelle: Onvista.de/tradingview

Gold und Silber mussten mit rund -0,3 % bzw. rund -1 % ebenfalls leichte Verluste hinnehmen, was aber in Anbetracht der starken Performance der vergangenen vier Wochen nicht überbewertet werden sollte.

Fazit: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!

Trotz der restriktiven Fed-Politik kommt der Markt mit der Liquiditätsverknappung aufgrund der "Reverse Repurchase Agreements' noch gut klar. Entscheidend wird die Berichterstattung zum vierten Quartal mit ersten Ausblicken auf 2023. Dennoch hat die Jahresendrallye zum Wochenschluss an Dynamik verloren. Wenngleich sich das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen dürfte, werden die Zinsen weiter steigen. Das heißt für die Zentralbanken, dass man für Preisstabilität sorgen muss. Stabilität, bzw. steigende Notierungen erwarten wir weiterhin bei Edelmetallen und Rohstoffen sowie den entsprechenden Rohstoffaktien. Warum, lesen Sie in unseren folgenden Artikeln, die wir vergangene Woche veröffentlicht haben.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

