Die Holding des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, MFE, hat am Wochenende die vollständige Kontrolle des Unternehmens angemeldet. Machen die Italiener jetzt ernst oder handelt es sich vielleicht nur um einen technischen Vorgang? Was genau das für ProSiebenSat.1 bedeutet, ist noch nicht klar.Die MFE-Holding habe den "Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE" angemeldet, teilt am Sonntag die österreichische Wettbewerbsbehörde BWB mit Datum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...