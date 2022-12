Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) -Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute die Preisgestaltung eines Angebots von vorrangigen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 in Höhe von insgesamt 150 Mio. USD (die "Anleihen") bekannt. Die Anleihen werden zurzeit nur Personen angeboten und verkauft, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung handelt. In Verbindung mit dem Angebot der Anleihen räumt Novavax den Erstkäufern eine 30-tägige Option zum zusätzlichen Kauf von bis zu 25,25 Mio. USD Gesamtnennbetrag der Anleihen ein. Das Angebot der Anleihen wird voraussichtlich am 20. Dezember 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.Die Anleihen stellen vorrangige, unbesicherte Verpflichtungen von Novavax dar und werden halbjährlich rückwirkend verzinst. Sie werden am 15. Dezember 2027 fällig, sofern sie nicht früher umgewandelt, ausgezahlt oder zurückgekauft werden. Novavax wird die Wandlung durch Zahlung von Bargeld oder Übergabe von Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 USD pro Aktie ("Stammaktien") oder einer Kombination aus Bargeld und Stammaktien nach Wahl von Novavax begleichen. Die Anleihen können nach dem Ermessen von Novavax am oder nach dem 22. Dezember 2025 jederzeit ganz oder teilweise (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen) gegen Barzahlung zurückgekauft werden, wenn der letzte gemeldete Verkaufspreis der Stammaktien an mindestens zwanzig aufeinander folgenden Handelstagen mindestens 130 % des dann geltenden Wandlungspreises beträgt, und zwar während eines Zeitraums von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen (einschließlich des letzten Handelstages dieses Zeitraums) bis zu dem Handelstag, und einschließlich dieses Handelstages, der dem Tag unmittelbar vorausgeht, an dem Novavax die Rückzahlung zu einem Rückzahlungspreis in Höhe von 100 % des Nennwerts der zurückzuzahlenden Anleihen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch ausschließlich dieses Datums, ankündigt.Die Anleihen werden zu einem anfänglichen Umwandlungssatz von 80,0000 Stammaktien pro 1.000 USD Nennwert der Anleihen umwandelbar sein (dies entspricht einem anfänglichen Umwandlungspreis von 12,50 USD pro Aktie, was einer Umwandlungsprämie von 25 % des öffentlichen Angebotspreises in dem unten beschriebenen gleichzeitigen Stammaktienangebot entspricht).J.P. Morgan, Jefferies und Cowen fungieren als gemeinschaftliche buchführende Verwalter und Vertreter der Erstkäufer für das Angebot der Anleihen. J. Wood Capital Advisors fungierte als Finanzberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Emission der Anleihen.Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihen gab Novavax heute auch die Preisgestaltung für sein zuvor bekanntgegebenes gezeichnetes öffentliches Angebot zum Verkauf seiner Stammaktien im Umfang von bis zu 6.500.000 Stück seiner Stammaktien zu einem börsennotierten Preis von 10,00 USD pro Aktie oder einem Gesamtwert von 65 Millionen USD bekannt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Stammaktien räumt Novavax den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum zusätzlichen Kauf von bis zu 975.000 Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich der Emissionsabschläge und Provisionen ein. Das Angebot der Anleihen ist nicht von der Durchführung des gleichzeitigen Stammaktienangebots abhängig, und das gleichzeitige Stammaktienangebot ist nicht von der Durchführung des Angebots der Anleihen abhängig. Es wird erwartet, dass das gleichzeitige Angebot von Stammaktien am 20. Dezember 2022 enden wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.Novavax kann den Nettoerlös aus der Emission der Anleihen und, falls diese durchgeführt wird, aus der gleichzeitigen Emission von Stammaktien für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die fortgesetzte weltweite Markteinführung von Nuvaxovid, die Rückzahlung oder den Rückkauf eines Teils des ausstehenden Kapitalbetrags von 325 Mio. USD seiner 3,75 % wandelbaren, vorrangigen, unbesicherten Anleihen von Novavax, die am 1. Februar 2023 fällig werden, für Betriebskapital, Kapitalausgaben, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Ausgaben für klinische Studien, Rückzahlungen im Rahmen seiner Lieferverträge sowie für Akquisitionen und andere strategische Zwecke.Novavax schätzt, dass der Nettoerlös aus dem Angebot der Anleihen etwa 142,2 Mio. USD betragen wird (oder etwa 166,3 Mio. USD, wenn die Erstkäufer Ihre Option auf den Erwerb zusätzlicher Anleihen in vollem Umfang ausüben), nachdem die von Novavax zu zahlenden anfänglichen Nachlässe und geschätzten Angebotskosten abgezogen wurden.Das Angebot und der Verkauf der Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Die Anleihen dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen ausgenommen.Die Anleihen werden nur Personen angeboten und verkauft, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act handelt. Das Angebot und der Verkauf der Anleihen und jeglicher Stammaktien, die bei der Umwandlung der Anleihen ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder anderen Wertpapiergesetzen registriert, und die Anleihen und jegliche dieser Aktien können nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder anderer anwendbarer Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die angebotenen Wertpapiere dar, noch dürfen die angebotenen Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.Informationen zu NovavaxNovavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) ist ein Biotechnologieunternehmen, das durch die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten weltweit eine bessere Gesundheit fördert. Die firmeneigene rekombinante Technologieplattform nutzt die Kraft und Geschwindigkeit der Gentechnik zur effizienten Herstellung von hoch immunogenen Nanopartikeln, die auf dringende globale Gesundheitsbedürfnisse ausgerichtet sind. Der COVID-19-Impfstoff von Novavax wurde von mehreren Zulassungsbehörden weltweit genehmigt, unter anderem von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration, der Europäischen Kommission und der Weltgesundheitsorganisation. Der Impfstoff wird derzeit von mehreren Zulassungsbehörden weltweit geprüft, auch für zusätzliche Indikationen und Bevölkerungsgruppen wie Jugendliche und als Auffrischungsimpfung. Neben dem Impfstoff COVID-19 testet Novavax derzeit auch den Kombinationsimpfstoff COVID-19-Influenza (CIC) in einer klinischen Phase 1/2-Studie, den vierwertigen Grippeimpfstoffkandidaten und einen Impfstoff auf Omicron-Basis (NVX-CoV2515) sowie einen Impfstoff im bivalenten Format auf Omicron-Basis/auf Basis des Originalstamms. Diese Impfstoffkandidaten enthalten das Novavax-eigene Matrix-M-Adjuvans auf Saponinbasis, um die Immunantwort zu verstärken und eine hohe Anzahl neutralisierender Antikörper zu stimulieren.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Fähigkeit von Novavax, die Angebote erfolgreich abzuschließen, die geschätzten Nettoerlöse der Angebote und die voraussichtliche Verwendung der Erlöse durch Novavax. Novavax weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den vorliegenden Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Frage, ob Novavax in der Lage sein wird, die potenziellen Angebote innerhalb der vorgesehenen Fristen oder zu den vorgesehenen Bedingungen, wenn überhaupt, durchzuführen, sowie die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf den Marktpreis der Aktien aus dem Stammaktienbestand des Unternehmens. Darüber hinaus hat die Geschäftsführung von Novavax einen weiten Ermessensspielraum bei der Verwendung der Nettoerlöse aus den Angeboten. Zu den anwendbaren Risiken gehören auch jene, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle im Jahresbericht von Novavax auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr und im Quartalsbericht von Novavax auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2022 beendete Quartal aufgeführt sind, zusätzlich zu den Risikofaktoren, die jeweils in den nachfolgenden SEC-Einreichungen von Novavax enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments, und Novavax übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Das Geschäft von Novavax unterliegt erheblichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der oben erwähnten. Investoren, potenzielle Investoren und andere Personen sollten diese Risiken und Ungewissheiten sorgfältig abwägen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.