Freiburg (ots) -Das, was bei der Übung passiert ist, muss jedem Beobachter lächerlich erscheinen - und doch bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Denn es geht um die Sicherheit unseres Landes und die Fähigkeit, unsere Verpflichtungen in der Nato zu erfüllen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf den russischen Krieg gegen die Ukraine reagiert, indem er ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf den Weg brachte. Das war notwendig, da über viele Jahre zu wenig in die Truppe investiert wurde. Eines ist aber auch klar: Es bringt nur begrenzt etwas, mehr Geld in ein System hineinzugeben, das nicht gut funktioniert. Die Bundeswehr sollte bekommen, was sie wirklich braucht. Dann aber muss sie dafür sorgen, dass das dann auch funktioniert. Da gibt es, ganz offenkundig, noch eine große Baustelle.