SAN SEBASTIAN, Spanien, Dec. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Graphenea S.A., ein weltweit führender Graphenhersteller, hat ein Spin-off-Unternehmen gegründet. KIVORO ist ein im Bereich der Spezialchemikalien tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für industrielle Herausforderungen konzentriert.



Let's go faster! (Los, schneller!) Der Slogan von KIVORO bezieht sich auf die Agilität und Schnelligkeit in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, das mit seinem einfachen Ansatz der Spezialchemiebranche neues Leben einhaucht. Jeremey Shipp, Sales Director bei KIVORO, kommentiert: "Wir arbeiten an komplizierten industriellen Herausforderungen, aber wir finden unkompliziert Lösungen. Wir verstehen, dass unsere Kunden nach Lösungen und nicht nach Problemen suchen, und wir sind eine unkomplizierte, agile Organisation."

KIVORO geht über Graphen hinaus, sagt Jesús de la Fuente, CEO, "KIVORO wurde ausgegliedert, um es uns zu ermöglichen, unsere aktuellen Industrielösungen zu vermarkten und über Graphen hinauszugehen. Natürlich werden wir unsere führende Expertise im Bereich Kohlenstoff und Nanomaterialien beibehalten, aber wir konzentrieren uns fest darauf, die richtigen Spezialchemikalien für die industriellen Herausforderungen unserer Kunden zu entwickeln, um operative Effizienz und Emissionsreduzierung zu erreichen."

KIVORO arbeitet mit vielen Industriezweigen aus den Bereichen Bau, Beschichtung, Filtration, Verbundwerkstoffe und anderen zusammen. Das Unternehmen hat mehrere Hochleistungsadditive entwickelt, die von ihrem Zementverbesserer bis hin zu Energiespeichern, Verbundwerkstoffen, Klebstoffen, Gummilatex, Beschichtungen und darüber hinaus reichen. Ganz besonders stolz ist das Unternehmen auf seinen Netto-Null-Status. Jesús de la Fuente, CEO, kommentierte: "Wir sind unerbittlich in unserem Streben nach Verbesserungen, um großartige Ergebnisse mit einer positiven Auswirkung auf die Leistung und den Planeten zu erzielen. Alle unsere Produkte sind CO2-neutral und in den meisten Fällen ermöglichen es unsere Produkte unseren Kunden, ihren CO2-Fußabdruck zu verbessern und gleichzeitig Geld zu sparen."





Über Graphenea

Graphenea ist ein 2010 gegründetes Technologieunternehmen, das auf die Herstellung von Graphen spezialisiert ist. Es hat Kunden in mehr als 60 Ländern und Niederlassungen in San Sebastián (Spanien) und Boston (USA). Graphenea unterstützt seine Kunden durch die Herstellung neuer Formen von Graphen, von Graphen-Feldeffekttransistoren bis hin zu Graphenoxiden, und behauptet gleichzeitig seine Führungsposition im expandierenden Sektor der Graphenproduktion.

Über KIVORO

KIVORO ist die Ausgliederung von Graphenea und das Ergebnis langjähriger Arbeit im Bereich der Additive und Nanotechnologie, in dem das Unternehmen ein umfangreiches branchenübergreifendes Know-how und Fachwissen zu Spezialchemikalien aufgebaut hat. KIVORO wurde ins Leben gerufen, um die Produkte der Kunden zu verbessern und aufzuwerten, indem der beste chemische Zusatzstoff für ihre Anwendung entwickelt wird.

Kontaktdaten

