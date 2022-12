Der zu FAURECIA gehörende Autozulieferer aus Lippstadt hat die Beteiligung an der Holding HBPO verkauft und will den Erlös (290 Mio. €) per Sonderdividende an die Aktionäre ausschütten. Dies wären 2,61 € als Ergänzung der ordentlichen Dividende auf das Rumpfgeschäftsjahr 2022. Regulär wird üblicherweise ca. 30 % des erzielten Gewinns ausgeschüttet. Die HELLA-Aktie legte in diesem Jahr seit dem Tief vom 8. März (51,82 €) kontinuierlich 50 % zu. Der Titel markierte Ende November das Allzeithoch 82,55 € und bleibt haltenswert.



