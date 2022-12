Seltene Erden für E-Mobilität: American Rare Earths: Metallurgische Tests deuten niedrige Produktionskosten an

Anzeige / Werbung

Metallurgische Ergebnisse bei Seltene Erden Vorkommen sind entscheidend, ob ein Projekt Erfolg haben und weiter entwickelt werden soll. Erz von Halleck Creek ist darüber hinaus hochgradig und konkurrenzlos schadstoffarm.



Die von American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) durchgeführten metallurgischen Tests mit Gesteinsproben, die auf Halleck Creek genommen wurden, deuten an, dass die Aufarbeitung der Erze mit einer konventionellen Technologie einen gangbaren Weg darstellen wird, um einen kostengünstigen Bergbau und eine effiziente Verarbeitung des Gesteins zu ermöglichen.

Die metallurgischen Tests wurden von Wood Australia durchgeführt. Sie zeigen, dass das Erz von Halleck Creek eine ganze Reihe von günstigen Eigenschaften aufweist, die American Rare Earths bei der Verarbeitung im Vergleich zu anderen Seltenen-Erden-Produzenten einen deutlichen Kostenvorteil verschaffen werden.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über American Rare Earths und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/american oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Zu nennen ist an dieser Stelle zunächst die geringe Erzfestigkeit. Sie hat die Konsequenz, dass sich das Erz sehr leicht freisetzen und später auch verarbeiten lässt. Verglichen mit anderen Seltenen-Erden-Lagerstätten liegt die Erzfestigkeit des Gesteins von Halleck Creek im untersten 14. Perzentil von mehr als 1.300 Lagerstätten weltweit. Dies bedeutet, dass der für Halleck Creek zu erwartende Energieeinsatz im weltweiten Vergleich minimal sein wird.



American Rare Earths erwartet für seine Verarbeitungsanlage einen höheren Durchsatz und einen niedrigeren Verschleiß

Auch die Abrasivität des Erzes ist unterdurchschnittlich. Das bedeutet, dass das Erz in der Aufbereitungsanlage weniger grob gemahlen werden muss. Im Vergleich zu anderen Aufarbeitungsanlagen wird das Erz, das American Rare Earths auf Halleck Creek fördern wird, weniger lang in der Mühle verweilen müssen, als dies bei anderen Seltene-Erden-Mineralisierungen der Fall ist.



Die positive Konsequenzen für American Rare Earths sind ein geringerer Energieaufwand sowie die Möglichkeit, einen höheren Durchfluss zu erzielen, und so die Kapazität der Mühle zu erhöhen. Beide Aspekte ermöglichen zudem ein vereinfachtes Fließschema, das sich ebenfalls in niedrigeren Kapital- und Verarbeitungskosten niederschlagen wird. Hinzu kommt, dass der geringere Mahlaufwand auch einen geringeren Verschleiß im Bereich der Kugelmühle nach sich ziehen wird.



Unterstützt werden diese Erwartungen von den vor kurzem abgeschlossenen Zerkleinerungstests mit Kernmaterial von Halleck Creek. Bei ihnen wurde das Erz in kleinste Partikel zerlegt und die Auswirkungen der einzelnen Korngrößen auf den Mahl- und Brechprozess überprüft. Die dabei gemachten Erfahrungen unterstützen ebenfalls die Annahme, dass die Kapital- und Betriebskosten deutlich reduziert werden können, wenn American Rare Earths auf Halleck Creek eine konventionelle Technologie zum Einsatz bringt.









American Rare Earths positioniert sich als ein wichtiger Akteur für die nordamerikanischen Lieferketten für erneuerbare Energien

Im Bereich der Seltenen Erden ist nicht nur die Lage der Lagerstätten von entscheidender Bedeutung. Mindestens ebenso wichtig sind die Fragen, die den späteren Bergbau und die Verarbeitung der Erze betreffen, denn beide sind zum Teil mit erheblichen Konsequenzen für die Umwelt verbunden.



Die Politik der US-Regierung läuft derzeit darauf hinaus, eine nordamerikanische Lieferkette für jene Rohstoffe aufzubauen, die für die erneuerbaren Energien unverzichtbar sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aspekt, die Abhängigkeit von China zu reduzieren und damit politisch weniger erpressbar zu werden.



American Rare Earths kann an dieser Stelle gleich mehrfach punkten, denn es verfügt mit dem La-Paz-Projekt und mit Halleck Creek über zwei Liegenschaften in den USA. Beide zeichnen sich zudem durch sehr gute Erzgehalte und die Möglichkeit, das Gestein relativ leicht und umweltschonend zu verarbeiten, aus.



Für die investierten Aktionäre sind das sehr gute Voraussetzungen für einen langfristigen Erfolg, denn die oft kritisierte massive Abhängigkeit des Westens von der Versorgung aus China wird so deutlich reduziert. Gleichzeitig ist die Verarbeitung des Gesteins auf beiden Projekten sehr einfach möglich. Das ist auch deshalb von hoher Bedeutung, weil der Zerkleinerungskreislauf im Seltenen-Erden-Bergbau sehr oft der begrenzende Faktor für die Anlagenkapazität ist.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der American Rare Earths Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der American Rare Earths Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: NZARRE0004S7