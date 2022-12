Kommende Lithium Rakete? **: Diese Aktie gehört zu den Geheimfavoriten unter den Lithium-Explorern

Anzeige / Werbung

Askari Metals gehört zu den Geheimfavoriten unter den Lithium-Explorern

Der massive Anstieg des Lithium-Preises in den letzten drei Jahren hat bisher den Fokus des Big Money nur auf die Lithium-Produzenten gelenkt. Milliarden-Unternehmen, wie die amerikanische Albemarle oder die australische Pilbara Minerals, konnten sich im Kurs mehr als verfünffachen.

Investoren, die die Projektentwickler AVZ Minerals und Prospect Resources auf www.axinocapital.de verfolgt haben, hatten die Chance, sogar von einer Mega-Performance zu profitieren. Beide Aktien haben sich in der Spitze mehr als verzwanzigfacht. Wo ist aber die nächste Perle mit Vervielfachungspotential, die interessierte Anleger für ihre Geldvermehrung suchen?

Askaris Geologen-Team ist immer auf der Suche nach spannenden Projekten und neuen Funden.

Noch völlig unentdeckt ist die australische Askari Metals Limited, die in Frankfurt und Australien unter der ISIN: AU0000153256 und der WKN: A3C4K8 gehandelt wird. Askari Metals könnte ein neuer High-Performer werden, der von den Rohstoffexperten axinocapital.de recherchiert wurde. Den Stock-Pickern fällt auf, dass die ganzen internationalen Lithium-Verarbeiter bereits jetzt schon nach den Explorern greifen - ein Trend, den die Anleger bisher noch nicht richtig wahrgenommen haben. Dies geschah auch bei Askari Metals, die im Oktober 2022 eine strategische Zusammenarbeit mit dem chinesischen Milliarden-Unternehmen Zhejiang Kanglongda (Shanghai börsennotiert) erfolgreich abschließen konnte. Dadurch verfügt der Lithium-Explorer über die Finanzkraft, die nötig ist, um seine Lithium-Projekte in Australien mit Volldampf voranzutreiben.

Aber Askari hat noch viel mehr zu bieten, denn im Portfolio des Rohstoffunternehmens befinden sich nicht nur sehr aussichtsreiche Lithiumprojekte mit hochgradigen Pegmatit Vorkommen (Hartgestein), sondern auch zwei sehr lukrative Kupfer- und drei aussichtsreiche Goldvorkommen, die Anleger "gratis" erhalten, wenn sie in Askari investieren.

Das Team von Askari Metals bei Explorationsarbeiten in Australien.

Der noch relativ unbekannte Explorer hat für australische Verhältnisse derzeit sehr wenig Aktien ausstehend. Mit nur 56 Mio. Aktien kommt Askari Metals auf eine momentane Bewertung von gerade einmal 12 Mio. EUR. Hier liegt auch die Chance für die Aktionäre von Askari, denn das Projektportfolio wurde eingekauft, als dies noch günstig möglich war. Der Run auf Explorer und dann auch auf Askari Metals wird kommen, denn die Liegenschaften bieten viel Potential und befinden sich fast alle im minenfreundlichen Australien. Der jüngste Coup von Askari war die Akquise von weiteren Lithium-Projekten in Namibia, die an bestehende Minen angrenzen, was einen Vorteil bedeutet. Im Herbst 2022 wurde bereits erfolgreich gebohrt und es konnten sehr hochgradige Gehalte von bis zu 3% Li2O nachgewiesen werden.

Sind die europäischen Anleger jetzt cleverer, als die australischen Spekulanten und investieren in den aufstrebenden Lithium-Explorer, der laut Management das Potential zur Kurs-Rakete hat?

Der starke Kursanstieg der Askari-Aktie im April diesen Jahres auf über 0,70 AUD, hat in der zweiten Jahreshälfte zu erheblichen Gewinnmitnahmen geführt und handelt laut Management zum Jahresende mit aktuell ca. 0,30 AUD wieder extrem niedrig. CEO Gino D'Anna ist davon überzeugt, dass er in den nächsten Wochen und Monaten mit sehr vielen und auch inhaltlich wertvollen News über die Projektentwicklungen berichten und dadurch Value für seine Aktionäre liefern kann.

"Die Projekt-Pipeline war noch nie so voll und lukrativ wie heute", sagt der Unternehmenslenker bei einer jüngsten Präsentation in Australien.

Eine Projektübersicht der australischen Projekte von Askari Metals. Hierzu kommen noch zwei Lithium-Projekte in Namibia.

Wie wäre es mit etwas mehr Lithium für Ihr Depot?

Auch die Nachfrage nach Lithium wird in Kürze noch weiter wachsen, denn mit jedem konventionellen Auto, das durch ein Elektrofahrzeug ersetzt wird, steigt die Nachfrage nach Batterien und damit unmittelbar auch die Nachfrage nach Lithium. Nicht umsonst bezeichnen viele Rohstoffanalysten Lithium als das weiße Gold des 21. Jahrhunderts. An ihm wird kein Weg vorbeiführen, sollte der einmal beschrittene Weg hin zur Elektromobilität auch in Zukunft konsequent weiter fortgesetzt werden. Im Batteriesektor gibt es neben dem Lithium auch noch andere Metalle, die kritisch sind. Zu ihnen gehört beispielsweise auch das wertvolle Batteriemetall Kupfer, das Askari Metals ebenfalls im Portfolio hat. Bereits jetzt schon kann der Explorer von seinem Horry-Copper-Project in Westaustralien spektakuläre Bodenproben mit Gehalten von 2% und 3% nachweisen.

Bohrarbeiten auf den Projekten von Askari Metals (AS2).

Kann man als Aktionär von Askari Metals zweimal profitieren?

Wer jetzt schon investiert, kann eventuell auch noch von einer zweiten, äußerst positiven Entwicklung profitieren, denn wie bereits beschrieben, verfügt Askari Metals neben den zwei Kupfer- und den vier Lithiumprojekten auch noch über drei aussichtsreiche Goldprojekte in Australien. Sie sollen einem neuen Plan des Unternehmens entsprechend in näherer Zukunft in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert werden.

Bei vielen anderen Bergbauunternehmen, die diesen Weg in der Vergangenheit vollzogen haben, war die Marktkapitalisierung der an der Börse getrennt gehandelten Unternehmen am Ende deutlich höher, als der ursprüngliche Börsenwert. Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei Askari Metals möglich, sodass Investoren, die jetzt schon zum Jahresende hin investieren, schon bald über zwei attraktive Unternehmen in ihrem Portfolio verfügen können.

Askari Metals (ISIN: AU0000153256, WKN: A3C4K8) sollte bei Investoren, die von dem anhaltenden Lithium-Boom profitieren wollen, ein fester Bestandteil ihrer spekulativen Investments im Depots sein.

Askari Metals hat Anlegern schon viel Performance bringen können - vielleicht geht diese Erfolgsgeschichte mit dem Fokus auf Lithium in die nächste Runde.

Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Askari Metals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Askari Metals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: US0126531013,AU000000AVZ6,AU000000PLS0,CNE100002YG8,AU0000153256