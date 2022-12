HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3739/ Joachim Brunner ist Betreiber der Finanznachrichtenagentur IRW-Press, Fondsmanager und einer, der vor kurzem von Harald Mahrer und Susanne Kraus-Winkler mit dem Österreichischen Exportpreis ausgezeichnet wurde. Wir reden darüber., dass Joachim eigentlich Joe ist, wie er bereits in der Schule zu handeln begonnen hat, wie doppeldeutig der Begriff IR sein kann, warum man auf ein selbstverfasstes Buch niemals eine Jahreszahl schreiben sollte, wie man 400 Websites und 450.000 Terminals adressieren kann und was B4 bedeutet. Joe ist ein bekennender Real Money Investor und hat zuletzt auch Austro-Stocks aufgestockt. Im Podcast nennt er Favoriten und gibt Einblicke in seine Strategien. Ach ja: Grüsse an Herbert Scherrer ....

Den vollständigen Artikel lesen ...