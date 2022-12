Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich am Montag zunächst etwas Stabilisierung ab. So taxiert der Broker IG den Leitindex DAX zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 13.931 Punkte. In der Vorwoche war es nach einem zwischenzeitlichen Hoch seit Juni bei 14.675 Punkten letztlich 3,3 Prozent abwärts gegangen.Die exponentielle 200-Tage-Linie bei zuletzt 13.751 Punkten rückt ins Visier. Sie gilt bei Börsianern als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Die wichtigen US-Indizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...