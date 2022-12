Top-Aktie für 2023: Wird das die beste deutsche Aktie im Jahr 2023?

Anzeige / Werbung

Legalisierung vor den Augen: Mindestens fünf Prozent der deutschen Bevölkerung haben schon einmal gekifft oder konsumieren regelmäßig.

Cannabis-Legalisierung schreitet in Deutschland mit großen Schritten voran

Analysten sehen enormes Kurspotenzial

Cannabis-König hat sich vor wenigen Tagen eingekauft

Liebe Leserinnen und Leser,

Cannabis war fast 80 Jahre überall auf der Welt weitestgehend verboten. Erfahrene Marktbeobachter sind sich aber sicher: Die Legalisierung von Cannabis wird der Startschuss für einen jahrzehntelangen Nachfrageboom sein. Inzwischen spricht man längst von einem "Green Rush", in Anlehnung an den Gold Rush des 19. Jahrhunderts und die Legalisierung könnte vor allem die klammen Staatskasse füllen.

Ende 2012 wurde Cannabis in Colorado und Washington legalisiert, weitere US-Bundesstaaten folgten. Seit 2018 ist Cannabis in Kanada ein legales Rauschmittel für Personen ab 19 Jahren.

In immer mehr Ländern des amerikanischen Kontinents und in Europa wird der Freizeitgebrauch von Cannabis entkriminalisiert, und auch die deutsche Bundesregierung hat vor Kurzem mit der Veröffentlichung eines Eckpunktepapiers den ersten Schritt zur geplanten Cannabislegalisierung gemacht.

Ein Unternehmen, welches zukünftig überproportional von der geplanten Cannabislegalisierung in Deutschland profitieren könnte, haben wir Ihnen bereits vor einiger Zeit vorgestellt:

ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX

Die SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5), mit Sitz in München, ist Europas größte börsengelistete Cannabis-Unternehmensgruppe.

Das Unternehmen hat sich erst vor wenigen Tagen auf dem wichtigen Eigenkapitalforum in Frankfurt einer Reihe von internationalen Analysten, Fondsmanagern und Vermögensverwaltern vorgestellt. Das Interesse war relativ groß, und die institutionellen Anleger haben hier neue Eindrücke über die zukünftige Strategie gewinnen können.

Im letzten Monat enthüllte das Unternehmen, dass kein Geringerer als Bruce Linton, Gründer und früherer Vorsitzende von Canopy Growth, eine Beteiligung an SynBiotic erworben hat!



Cannabis-Legende investiert JETZT in SynBiotic

Ein Investment von Bruce Linton, Gründer des weltweit größten Cannabis-Unternehmens Canopy Growth, gilt in der Finanzwelt als Ritterschlag.

Wie wir einem Bericht von Bloomberg entnehmen konnten, nahm Bruce Linton an der jüngsten Kapitalerhöhung von SynBiotic teil und setzt damit auf die große Chance für die sich ankündigende Legalisierung in Europa.

Darüber hinaus wird Bruce Linton auch Vorsitzender des neu geschaffenen Beirats von SynBiotic und erhält eine Option zum Kauf weiterer Aktien! Linton kann so seinen Anteil am Unternehmen auf 5 Prozent erhöhen, wie Sie dem Artikel von Bloomberg entnehmen können.

Dass eine solche Branchengröße sich finanziell auf diesem Niveau in dieser Aktie engagiert, sollte sämtliche Anleger hellhörig werden lassen! Welches Potenzial hat Bruce Linton aber selber im Aktienkurs und im Unternehmen entdeckt?

Seinen Einstieg bei Europas größter Cannabis-Unternehmensgruppe kommentiert er wie folgt:

Ich sehe ein enormes Potenzial auf dem europäischen Markt, insbesondere in Deutschland aufgrund der kürzlich angekündigten Legalisierung in Europas größter Volkswirtschaft.

Bruce Linton ist einer der bekanntesten Cannabis-Manager. Nachdem er Canopy zum weltweit größten Cannabis-Unternehmen aufgebaut hatte, wurde er 2019 auf Druck von Canopy-Großaktionär und Corona-Bierbrauer Constellation Brands abgelöst.

Bruce Linton

Dass er nun den deutschen Cannabismarkt für sich entdeckt hat, zeigt, dass ihm der zunehmende Trend zur medizinischen Verwendung von Cannabis in Deutschland nicht entgangen ist, womit er einmal mehr seine gute Spürnase bewiesen hat.

Clevere Anleger in Deutschland haben diesmal allerdings die Möglichkeit, nahezu zum selben Zeitpunkt wie er in eine Zukunftsaktie zu investieren!

Deutschland hat sich in wenigen Jahren zu einem wichtigen Absatzmarkt für medizinisches Cannabis entwickelt

Allein im Jahr 2021 wurden in Deutschland Cannabis-Arzneimittel in Höhe von ca. 185 Mio. Euro von Vertragsärzten im System der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verordnet, was einem Wachstum von etwas mehr als +12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2018 betrug der Umsatz noch 74 Mio. Euro.

Die Anzahl der Verordnungen von medizinischem Cannabis stieg 2021 im Vergleich zu 2020 von 340.000 auf 372.000 Verordnungen pro Jahr an. Dabei entfielen fast 70 Millionen Euro auf Cannabisblüten in unverändertem Zustand und weitere 46 Millionen auf cannabinoidhaltige Arzneimittel.

Das Segment der Selbstzahler und Privatpatienten ist hier aber noch gar nicht mit eingerechnet!

Die medizinische Verordnung von Cannabis unterliegt bei den gesetzlichen Krankenkassen zwar hohen Auflagen, doch werden sich wahrscheinlich viele gesetzlich versicherte Patienten Cannabis auf Privatrezept verschreiben lassen und die Kosten selbst tragen. Hinzu kommen all jene, die privat krankenversichert sind: Ihre Krankenkassen werden weniger streng sein und die Kosten übernehmen. Belastbare Zahlen gibt es hier aber noch nicht.

Der legale Cannabis-Markt in Europa kommt mit noch höheren Zahlen daher:

Der europäische Cannabis-Markt wächst rasant

Laut Statista wurden im Jahr 2020 auf dem legalen Cannabis-Markt in Europa rund 230,7 Millionen Euro umgesetzt. In einer ersten Prognose erwarten die Fachleute bis 2023 einen gigantischen Anstieg auf über 3,1 Milliarden Euro und damit mehr als eine Verzehnfachung! Sie sehen, diese Branche ist momentan in Aufbruchstimmung und hat gerade erst damit begonnen, das enorme Potenzial zu heben.

Europas größte börsengelistete Cannabis-Unternehmensgruppe SynBiotic SE (WKN: A3E5A5) ist sowohl für den deutschen als auch für den europäischen Markt bestens gerüstet und könnte von diesem Kuchen ein großes Stück abbekommen.

Die gesamte Wertschöpfungskette von SynBiotic ist derzeit vermutlich einzigartig in ganz Europa! Für interessierte Anleger, die unsere Neuvorstellung vor einigen Wochen verpasst haben, hier eine kurze Zusammenfassung, von welchen Unternehmen Sie als SynBiotic-Aktionär profitieren könnten.



Mit umfangreichem Beteiligungsportfolio bestens positioniert, um vom Boom zu profitieren

1. GreenLight Pharmaceuticals Ltd

GreenLight Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte. Das Unternehmen bietet Medikamente zur Behandlung von Sucht, Depression, Arthritis, Krebs und entzündlichen Augenerkrankungen an. GreenLight Pharmaceuticals vertreibt seine Produkte in Irland.

SynBiotic hält 25 % an GreenLight Pharmaceuticals.

2. NeuroTheryX Canada Ltd

NeuroTheryX, mit Sitz in Toronto, betreibt eine KI-basierte Plattform zur Erforschung von Medikamenten.

3. Lean Labs Pharma GmbH

Die Lean Labs Pharma GmbH ist ein CBD (= Cannabidiol)-Produktions- und Extraktionsunternehmen mit Sitz in Deutschland und zu 100 % im Besitz von SynBiotic SE.

4. Hanf Farm GmbH

Aktuell wird von diesem Unternehmen auf bis zu 1.000 Hektar Nutzhanf angebaut und geerntet. Damit ist HANF FARM einer der größten Produzenten von deutschem Nutzhanf. Gerade diese Beteiligung ist bei der bevorstehenden Legalisierung extrem wichtig, wie wir Ihnen weiter unten (Enchilada-Joint-Venture) nochmal verdeutlichen werden.

5. Hemp Factory GmbH

Die Hemp Factory GmbH ist das größte Lebensmittelhanfunternehmen in Mitteleuropa. Das Unternehmen hat außerdem die größte Hanfverarbeitungsanlage in Mitteleuropa errichtet, die vollständig mit Solarenergie betrieben wird.

6. Hempro International GmbH

Die Hempro International ist einer der führenden europäischen Produzenten und Großhändler von hochwertigen Lebensmittelrohstoffen aus Hanf.

7. Solidmind Group GmbH

Das 2015 gegründete Nahrungsergänzungsmittel- und Gesundheitsprodukte-Unternehmen befindet sich zu 100 % im Besitz von SynBiotic.

8. Hempamed

Hempamed ist eine Marke der Solidmind Group GmbH und einer der führenden Anbieter für CBD-Öle in Deutschland.

9. BioCBD

BioCBD ist ebenfalls eine Marke der Solidmind Group GmbH und einer der größten Marktplätze für Bio-Hanf- & CBD-Produkte.

10. Cannexo Pharma GmbH

In der Cannexo Pharma GmbH werden Vertrieb, Marketing und Handel von pharmazeutischen und Wellnessprodukten, insbesondere Produkten im Segment medizinisches Cannabis, Cannabinoide und Hanfprodukte organisiert.

11. GECA Pharma GmbH

Die GECA Pharma GmbH, gegründet im Jahr 2017, ist ein in Köln ansässiges Unternehmen im Import & Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten.

12. MH medical hemp GmbH

Die MH medical hemp GmbH ist ein innovatives und technologisch führendes Unternehmen, das sich auf die Extraktion, Entwicklung, Produktion und weltweite Vermarktung von hanfbasierten Cannabinoiden und cannabidiolhaltigen Produkten spezialisiert hat. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine THC BtM-Erlaubnis ! SynBiotic hält 50,10 % an der MH medical hemp GmbH und hat sich per Option den späteren Erwerb der restlichen 49,9 % gesichert.

Den Großteil der Beteiligungen und Tochtergesellschaften von SynBiotic (WKN: A3E5A5) haben wir Ihnen nun vorgestellt. Alle aufzulisten, würde uns hier zu lange aufhalten (Zeit ist Geld!). Einen detaillierten Überblick erhalten Sie, wenn Sie hier klicken.

Falls Sie sich nun die Frage stellen, wie der Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitgebrauch in Deutschland aussehen wird, hat SynBiotic auch darauf die passende Antwort.

Meilenstein: Joint Venture mit Enchilada Franchise

Vor einiger Zeit wurde das Joint Venture mit der Enchilada Gruppe verkündet. Hierbei wird man mit zwei neu zugründenden Gesellschaften den gemeinschaftlichen Grundstein für ein Cannabis-Store-Franchise legen. Die neu gegründeten Gesellschaften umfassen eine GmbH für die Franchise-Lizenz, an welcher beide Partner jeweils zur Hälfte (50 %) beteiligt sind, sowie eine GmbH zur Beteiligung, bei der SynBiotic (WKN: A3E5A5) 50,1 % hält, um zukünftige Umsätze konsolidieren zu können.

Dieses Joint Venture ist ein weiterer bedeutender Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte der SynBiotic SE! Die Enchilada-Gruppe ist seit 30 Jahren in der Systemgastronomie erfolgreich unterwegs, und ihr Multi-Konzept-Ansatz ist in Deutschland einzigartig.

Lars Müller, CEO der SynBiotic SE, äußerte sich wie folgt zu diesem Joint Venture.

"Wir haben uns ganz bewusst für ein deutsches Unternehmen aus der Gastronomie entschieden. Einerseits ist die Enchilada-Gruppe ein absoluter Franchise-Profi, und anderseits wird der Verkauf von sogenanntem "Recreational Cannabis' vermutlich ähnlichen Regeln wie denen des Lebensmittelrechts unterliegen. Und so wie bereits heute Mitarbeiter in der Gastronomie auf den Alkoholverkauf in puncto Jugendschutz, aber auch Produktempfehlung vorbereitet werden, gilt es in Zukunft die Mitarbeiter im Cannabis-Shop für den Verkauf von Cannabis zu schulen."

Dieses Joint Venture in Kombination mit der Beteiligung an der HANF FARM ist angesichts der bevorstehenden Legalisierung in Deutschland extrem wichtig! Im Eckpunktepapier der Bundesregierung ist klar formuliert, dass die gesamte Supply-Chain IN Deutschland aufgebaut werden muss. Dafür ist SynBiotic wie kein anderes Unternehmen optimal aufgestellt.

Fazit:

SynBiotic SE: Eine der besten Cannabis-Aktien für Ihr Depot

Alster Research sieht ein Kurspotenzial von knapp +190 %!

Es ist damit zu rechnen, dass die Beliebtheit von Cannabis gerade unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Das ist nicht lediglich unsere Privatmeinung. Auch Harald Hof, Analyst der SRH Alster Research AG, stützt sich in seinem neusten Coverage zur Aktie auf diese Einschätzung!

Vergessen Sie nicht:

Der Cannabis-König Bruce Linton ist nicht umsonst in die Aktie von SynBiotic eingestiegen. Als Cannabis-Pionier wird er mit seiner Erfahrung den bisher exzellenten Weg des noch jungen Unternehmens Tag für Tag unterstützen, um es für den Tag der Legalisierung in Deutschland noch perfekter aufzustellen!

Das wird der Knüller!

Sie sollten daher ernsthaft überlegen, ob nicht auch Sie in sein neuestes Erfolgsprojekt SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59 · WKN: A3E5A5 · SYM: SBX) investieren wollen. Denn SynBiotic ist die beste Cannabis-Aktie, die wir seit langem am Markt gesehen haben.

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

