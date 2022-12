Der DAX wird heute umgebaut. In der vierteljährlichen Überprüfung wurde festgestellt, dass die Porsche Vorzüge ab heute neu aufgenommen werden. Außerordentliche Hauptversammlung bei Uniper. Die Bundesregierung will den finnischen Staat entschädigen und das Loch in der Bilanz mit bis zu 33 Mrd. Euro an neuem Eigenkapital füllen. Will Berlusconi ProSiebenSat.1 übernehmen? Die MFE hat ihre Beteiligung an dem Privatsender erheblich gesteigert.Der asiatische Aktienhandel startet die Woche mit deutlichen Verlusten. Vor allem die chinesischen ...

