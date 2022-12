Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach Bekanntgabe des Sempermed-Verkaufs die Kauf-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 30,0 Eurp für Semperit. "Noch ist nicht jedes Detail klar. Bis zum Closing kann es zwei bis drei Quartale dauern. Wir gehen davon aus, dass Semperit die Liquiditätsverluste in dieser Zeit verdauen muss. Je nach Entwicklung der Handschuhpreise kann sich dies im schlimmsten Fall auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag summieren", meinen die Experten, die einen Value in der Industriestrategie sehen, insbesondere im Ausbau der Schlauchproduktion, wie sie meinen.

Den vollständigen Artikel lesen ...