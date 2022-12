Klarna nutzt die Daten und Ressourcen von Clarity AI, um umweltbewusste Marken bei 150 Millionen Shoppern zu bewerben

Clarity AI die führende globale Nachhaltigkeitsplattform gab heute bekannt, dass Klarna, der weltweit führende Akteur in Bezug auf die generationelle Abkehr von Kreditkarten, die Daten und Ressourcen von Clarity AI nutzt, um umweltbewusste Marken bei 150 Millionen Shoppern zu bewerben.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir über 150 Millionen Shoppern die Informationen bereitstellen können, die sie für nachhaltigere Entscheidungen bei ihren Einkäufen benötigen", sagte Angel Agudo, Leiter Produkt und Mitglied des Board of Directors bei Clarity AI. "Angesichts der Tatsache, dass Klarna täglich mehr als zwei Millionen Transaktionen verarbeitet, kann diese Initiative einen wesentlichen Sammeleffekt haben und zeigt die Größenordnung und das Potenzial, das Clarity AI antreiben und entfesseln kann, während wir Verbrauchern unsere Messgrößen für Nachhaltigkeit zugänglich machen."

Nachhaltigkeit ist für Shopper zu einem wichtigen Anliegen geworden. Jedoch wird das Augenmerk bisher hauptsächlich auf die Modeindustrie gerichtet. Klarna beleuchtet nunmehr eine neue Kategorie, indem sie Käufern von Elektronikprodukten über Tausende Marken hinweg und in 22 Ländern auf der ganzen Welt Wege für bewusstes Einkaufen aufzeigt angetrieben durch die Ressourcen von Clarity AI. Es wird erwartet, dass die Technologieindustrie bis 2040 rund 14 der globalen Emissionen produzieren wird, eine Steigerung gegenüber 3 heute. Elektronische Geräte sind mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden, zum einen wegen der durch ihre Nutzung bedingten Energienachfrage, zum anderen durch ihre Produktion und Entsorgung. Die Kohlenstoffkosten der Herstellung der Geräte gleichen oder übersteigen die ihrer Nutzung.1

Laut "Klarna Shopping Pulse" für das dritte Quartal 20222 sagen 62 der US-amerikanischen Shopper, dass ihnen Nachhaltigkeit beim Kauf von Elektronik wichtig ist (z. B., dass das Produkt aus nachhaltigeren Materialien hergestellt ist oder dass die Marke konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz trifft). Ferner zeigte die Studie, dass über zwei Drittel der Amerikaner es für wichtig halten, dass die von ihnen gekauften Marken den Klimawandel bekämpfen und recycelte oder nachhaltige Materialien in ihren Produkten verwenden. Darüber hinaus suchen 24 der Amerikaner nach Marken, die ethisch und nachhaltig sind.

Sobald Konsumenten einen Kauf in der Elektronikkategorie tätigen, werden neue, von Clarity AI gelieferte Informationen zu den Umweltschutzbemühungen der Marke in Form von Marken-Badges angezeigt. So werden die Nachhaltigkeitsdaten von Marken in einer einfachen Übersicht dargestellt. Diese Informationen bieten Verbrauchern eine einfache und zuverlässige Weise, Marken zu identifizieren, die sich konkret mit dem Klimawandel auseinandersetzen und Verbrauchern dabei helfen, bewusster einzukaufen. Die Marken-Badges geben Aufschluss darüber, ob ein Unternehmen weniger Treibhausgasemissionen hat als andere, ob es einen größeren Anteil seiner Energie aus erneuerbaren Quellen bezieht, klimabezogene Richtlinien sowie einen Fahrplan für die Bewältigung des Klimawandels hat, und ob ein Unternehmen bei seiner Berichterstattung über Klimainformationen transparent ist.

"Im Jahr 2021 führte Klarna den CO2e-Emissionen-Tracker ein, eine der größten Anstrengungen zur Bewusstseinsbildung für die CO2-Bilanz. Nun gehen wir einen Schritt weiter, indem wir die mehr als 150 Millionen Kunden von Klarna mit verlässlichen und transparenten Messgrößen für elektronische Marken versorgen und es ihnen ermöglichen, sowohl die Auswirkungen ihrer Einkäufe zu verstehen als auch umweltbewusstere Entscheidungen zu treffen. Zusammen versetzen Klarna und Clarity AI Verbraucher in die Lage, im Interesse einer nachhaltigeren Welt mit ihren Geldbeuteln zu wählen", sagte Salah Said, Leiter für Nachhaltigkeit bei Klarna. "Wir suchten einen Partner, der nicht nur klare und unabhängige Daten bereitstellt, sondern auch eine nahtlose technische Integration bietet. Als digital-natives Tech-Unternehmen war Clarity AI eine natürliche Wahl für uns. Wir sprechen die gleiche Sprache und passen wunderbar zusammen."

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Organisationen und Verbrauchern ökologische und soziale Erkenntnisse zu liefern. Bis November 2022 hat die Plattform von Clarity AI über 50.000 Unternehmen, 320.000 Fonds, 198 Länder und 188 Kommunalverwaltungen analysiert zwei- bis 13-mal mehr als jeder andere Anbieter auf dem Markt und Daten und Analysen für Investitionen, Verbraucherforschung, Unternehmensforschung und die Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsbestimmungen weltweit geliefert. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten und verwaltet mit seinem Kundennetzwerk Vermögenswerte in Höhe von mehreren Billionen Euro. Seine Partnerschaften mit Endverbrauchern ermöglichen es dem Unternehmen, täglich an Millionen von E-Commerce-Transaktionen teilzuhaben und Hunderte Millionen Verbraucher über mehr als 400.000 Händler zu erreichen. clarity.ai

Seit 2005 setzt sich Klarna dafür ein, das Privatkundengeschäft zu revolutionieren. Mit über 150 Millionen aktiven Nutzern auf globaler Ebene und zwei Millionen Transaktionen pro Tag entspricht Klarna den sich ändernden Bedürfnissen von Verbrauchern, indem das Unternehmen ihnen Zeit und Geld spart, während sie informiert und in Kontrolle bleiben. Über 450.000 global aufgestellte Einzelhandelspartner, darunter H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group und Nike haben die innovative Technologie von Klarna integriert, um online und im Geschäft ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Klarna hat über 6.000 Mitarbeitende und ist auf 45 Märkten aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com

