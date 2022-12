Der US-Düngemittelhersteller wird am 16. März 2023 (Record day ist der 2. März 2023) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 $ ausschütten. Im Vergleich zum letzten Quartal, wo es 0,15 $ waren, ist dies eine Erhöhung um knapp 33 %. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 $ ausgeschüttet. Anfang November 2017 hatte der Konzern eine Kürzung der Jahresdividende von 0,60 $ auf 0,10 $ bekanntgegeben. Seitdem kam es zu insgesamt fünf Anhebungen (inklusive der aktuellen). Und das kann man sich leisten: Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 5,35 Mrd. $ (Vorjahr: 3,42 Mrd. $) bei einem Ertrag von 841,7 Mio. $ nach einem Ertrag von 371,9 Mio. $ im Vorjahr.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info









THE MOSAIC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de