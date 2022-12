2023 - das Jahr chinesischer Aktien? Fragt man die Analysten von Goldman Sachs, lautet die Antwort zumindest teilweise Ja. Die Experten setzen auf ein Comeback der besonders stark in Mitleidenschaft gezogenen Technologie-Aktien aus China. Besonders viel Potenzial sehen sie aber nur in einem Teilsektor.Am besten positioniert ist laut Goldman der chinesische Software-Sektor. 2023 könnte er ein Umsatzwachstum von 28 % gegenüber dem Vorjahr zu erzielen, so die Analysten. Denn China kündigte bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...