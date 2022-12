Volkswagen rechnet laut einem Medienbericht damit, in diesem Jahr die europäischen Abgasnormen zu erfüllen, ohne auf den Verkauf von Elektroautos durch andere Unternehmen angewiesen zu sein. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf Dokumente der EU-Kommission berichtet, sind die chinesischen Hersteller Geely, Nio und SAIC nicht mehr im CO2-Pool des Volkswagen-Konzerns in der EU. Das gilt offenbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...