Nach der turbulenten Vorwoche am deutschen Aktienmarkt können sich DAX und Co am Montag zumindest stabilisieren. Nach dem jüngsten Zinskater sortieren sich die Investoren erst einmal neu, denn in der vergangenen Woche war die Hoffnung auf neuen Schwung nach oben für die Anleger geplatzt. Aber: Die Markttechnik zeigt sich zum Wochenstart überwiegend negativ. Diese Marken stehen beim DAX derzeit besonders im Fokus.Zur Erinnerung: Die US-Notenbank Fed und auch die Europäische Zentralbank (EZB) hatten ...

