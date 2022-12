Da die Fed in der vergangenen Woche klar gemacht, noch länger an ihrer restriktiven Geldpolitik festzuhalten, belasteten auch am Freitag Konjunktursorgen die US-Börsen. Der Dow Jones rutschte dabei erstmals seit fünf Wochen unter die Marke von 33.000 Punkten und beendete den Handel mit einem Minus von 0,85 % bei 32.920 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 gab um 1,11 % auf 3.852 Punkte nach, während der besonders zinssensible Nasdaq 100 um 0,89 % auf 11.243 Punkte sank. Bei den Einzelwerten stach die Tesla-Aktie negativ hervor, die um 4,7 % auf 150,23 $ absackte und ein neues Jahrestief erreichte. Verstärkt wird der bestehende Abwärtstrend durch erneute Anteilverkäufe von Elon Musk. So stieß er Mitte Dezember Tesla-Aktien für knapp 3,6 Mrd. $ ab, um die milliardenschwere Twitter-Übernahme zu refinanzieren. An den deutschen Börsen könnte heute der Ifo-Index für das Geschäftsklima ein positives Signal liefern, da Experten hier einen Anstieg um 1,1 Punkte auf einen Wert von 87,4 erwarten. Nach der schwachen Vorwoche startet der Dax heute Morgen einen Stabilisierungsversuch und eröffnete den Handel mit einem leichten Plus von 0,29 % bei 13.934 Punkten.



