CiDRA Minerals Processing Inc. ("CiDRA") und OZ Minerals Ltd ("OZ Minerals") geben erfreut bekannt, dass eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet wurde, auf deren Grundlage eine FEED-Studie (Front End Engineering Design) zur Anpassung und Einbeziehung der unternehmenseigenen Mineraltrennungstechnologie von CiDRA für den Betrieb in einer Mahlkreisvorwalzanwendung beim Bergwerk Carrapateena von OZ Minerals in Auftrag gegeben werden soll. Gleichzeitig haben CiDRA und OZ Minerals vereinbart, eine Demoanlage auf Basis der CiDRA-Technologie am selben Standort aufzustellen. CiDRA und OZ Minerals sind beide bestrebt, das Bereitschaftsniveau dieser Technologie (TRL) von CiDRA für den kommerziellen Einsatz als Mahlkreisvorwalzer zu steigern. Dieser wird einen groben Bruchteil des primären Mahlhydrozyklon-Unterlaufs in Carrapateena verarbeiten. Mit der Partnerschaft wird das Ziel verfolgt, Durchsatz, Ausbeute und Nettometallproduktion der Anlage zu steigern und den damit verbundenen Energieverbrauch zu senken, was im Einklang mit den Bestrebungen steht, auf verantwortungsvolle, gerechte und nachhaltige Weise zur Deckung des Rohstoffbedarfs der Welt beizutragen.

"Wir freuen uns sehr über diesen nächsten Schritt in unserer Beziehung mit OZ Minerals. Seit Anfang 2022 haben wir eng mit dem Bergwerk in Carrapateena zusammengearbeitet, um die potenziellen Vorteile der Technologie von CiDRA abzuschätzen. Diese neue Technologie ermöglicht ein robustes Verfahren, das Mineralpartikel unterschiedlicher Größen, von superfein bis sehr grob, mit hoher Selektivität und minimalen hydraulischen Anforderungen verwerten kann. Wenn wir die neuartige Technologie von CiDRA als Mahlkreisvorwalzer einsetzen, dann wird die Durchsatzkapazität des Konzentrators erhöht und gleichzeitig weiterhin eine erstklassige Mineralausbeute erzielt. Mit der Absichtserklärung können wir unsere Bemühungen gemeinsam auf die Nutzung dieser fabelhaften Innovation konzentrieren, um die Nettometallproduktion des Carrapateena-Bergwerks zu verbessern und einen enormen Wert für beide Unternehmen zu schaffen", erklärte Paul Rothman, President von CiDRA.

Joe Seppelt, Manager-Processing der Bergwerksanlage Carrapateena von OZ Minerals, sagte dazu: "Die CiDRA-Technologie kann uns in die Lage versetzen, den Durchsatz unserer Anlage zu steigern, ohne die branchenführenden Ausbeuten zu opfern, die wir in Carrapateena erzielen. Dieser kapitaleffiziente Ansatz bietet zudem das Potenzial, den Betrieb mit weniger Wasser und Energie und einer geringeren Umweltbelastung durchzuführen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CiDRA, um in den Genuss der Vorteile dieser Innovation zu kommen."

Über CiDRA Minerals Processing

CiDRA Minerals Processing entwickelt fortschrittliche Technologien und Lösungen, die in der Mineralverarbeitungsindustrie neue Paradigmen erstellen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Wertsteigerung für das Unternehmen durch Optimierung, erhöhte Ausbeuten und Verbesserung der Nachhaltigkeit begrenzt verfügbarer, wertvoller Ressourcen. CiDRA Minerals Processing bietet Mess- und Steuerungslösungen für über 460 Bergwerksanlagen in 46 Ländern.

Über OZ Minerals

Bei OZ Minerals wollen wir vor allem modern sein. Wir lassen uns von unserem Motto leiten, welches lautet: Going beyond what's possible to make lives better Über das Mögliche hinausgehen, um Menschenleben zu verbessern. Wir sind der Auffassung, dass wir erst dann erfolgreich und nachhaltig sind, wenn wir Wert für alle unsere Stakeholder schaffen. Unser Rahmenwerk von Systemen und Verhaltensweisen, das wir The OZWay nennen, gibt uns nicht nur Richtlinien, sondern auch die Freiheit und Ansätze, unseren Zweck und unsere Ziele zu erreichen. Wir setzen uns mit Leidenschaft für die Schaffung einer integrativen Kultur ein, wo Menschen gemeinsam Herausforderungen stellen, innovativ denken und gemeinsam lernen und wachsen. Durch eine ethische und verantwortungsvolle Exploration und damit verbundenen Abbau von Kupfer tragen wir zu einer emissionsarmen Zukunft und zu wirtschaftlichem Wohlstand bei, was uns wiederum hilft, unseren Zweck zu erfüllen und zu einer besseren Zukunft beizutragen.

CiDRA Minerals Processing

Paul Rothman

President

+1 860 317 5108 (USA)

prothman@cidra.com

Mark Holdsworth

Vice President Application Development

+1 475 316 2480 (USA)

mholdsworth@cidra.com

OZ Minerals

Joe Seppelt

Manager-Processing, Carrapateena

+61 8 8394 0560 (Australien)

Joe.Seppelt@ozminerals.com

Sharon Lam

Group Manager Communications

+61 8 8229 6627 (Australien)

Sharon.lam@ozminerals.com