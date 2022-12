Wegen der akuten Mängel am Schützenpanzer "Puma" kommen die Spitzen von Verteidigungsministerium und Bundeswehr am Montag zu einem Krisentreffen zusammen. Kreise aus dem Ministerium in Berlin bestätigten am Sonntag entsprechende Informationen der Tageszeitung Welt. Nach einem Spiegel-Bericht sind 18...

Den vollständigen Artikel lesen ...