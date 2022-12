Das Studio hinter "League of Legends" will den Werbevertrag mit FTX nicht mehr erfüllen. Neben Riot Games entledigen sich auch Mercedes und eine Basketballmannschaft des unliebsamen Sponsors. Riot Games verklagt die insolvente Kryptobörse FTX auf Beendigung der Partnerschaft. Erst vor Kurzem unterzeichneten die beiden Unternehmen einen Werbevertrag, der FTX als Hauptsponsor der "League of Legends"-Championship-Series ausrief. Der verhaftete FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ist bekannt für seine ausufernde Leidenschaft für das Onlinespiel. Er soll es selbst während Meetings gespielt haben. Riot beschreibt ihn als "rücksichtslos und kindisch" und seine Verbindung zu "League of Legends" (LoL) als ...

