Unterföhring (ots) -Russland greift die Ukraine an. Punks und Politiker feiern auf Sylt. Der Sommerhit "Layla" spaltet Deutschland. Die Welt trauert um Queen Elizabeth II. Und was hat uns 2022 außerdem bewegt? In insgesamt 50 ikonischen Bildern blickt Aiman Abdallah am Dienstag, 27. Dezember 2022, im "Galileo Big Pictures"-Jahresrückblick Monat für Monat auf die vergangenen 365 Tage zurück. Mit wem haben wir gejubelt? Wem trauern wir nach? Über was haben wir geschmunzelt? Was hat unser Leben, unsere Erde verändert?Moderator Aiman Abdallah: "2022 - ein Jahr, das für viele von uns ein ungewöhnliches Jahr war. Sorgen, Ängste - das ist das, was bei vielen hängen bleibt. Mit unserem Jahresrückblick möchten wir aber auch andere Emotionen wecken. Denn 2022 gab es auch viele rührende und schöne Momente. Momente, die wir auch in Erinnerung behalten sollten. Mir ist es sehr wichtig, dass wir unsere Zuschauer mit neuem Mut ins Jahr 2023 begleiten.""Galileo Big Pictures: Die Bilder des Jahres 2022" am Dienstag, 27. Dezember 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.