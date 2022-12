Mit ein wenig Extra-Schwung zum Jahresende schaffte es der Aktienkurs von R. Stahl vielleicht sogar, 2022 mit einer zumindest ausgeglichenen Performance abzuschließen. Dabei sah nach den ersten drei Quartalen mit einem Kursminus von gut 30 Prozent für den Anbieter von explosionsgeschützten Elektronikkomponenten - die Produkte von R. Stahl werden unter anderem in der Öl- und ... The post R. Stahl: Aktienkurs gewinnt an Tempo appeared first on Boersengefluester.

