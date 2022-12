Linz (www.anleihencheck.de) - Neben dem US- und Euro-Raum, hob auch die Schweizer Nationalbank (SNB) den Leitzins vergangene Woche um 0,5 Prozentpunkte auf 1,00% an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts der Tatsache, dass die Inflationszahlen seit August rückläufig seien, könnte die Anhebung als fragwürdig interpretiert werden. Andererseits liege die Teuerungsrate der Schweiz trotz Rückgang über dem festgelegten Zielkorridor von 0,00% bis 2,00%. ...

