Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die globalen Wirtschaftsaussichten präsentieren sich am Jahresende wenig erfreulich, insbesondere für Europa, so die Experten von ODDO BHF Asset Management.In ihrem Monthly Investment Brief gehe ODDO BHF Asset Management davon aus, dass es 2023 zu einem leichten Rückgang des BIP in der Eurozone kommen werde, der in den USA in der ersten Jahreshälfte gerade noch vermieden werden könnte. "Trotz einer moderaten Konjunkturerholung in China dürfte sich das weltweite Wachstum daher weiter auf etwa 2% abschwächen", so Laurent Denize, CIO ODDO BHF AM. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...