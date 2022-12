Die Weihnachtszeit ist stets geprägt von Ruhe, Besinnlichkeit, Versöhnung und Arbeitskämpfen bei Amazon. Letztere gab es in den letzten Jahren zumindest in Deutschland mit schöner Regelmäßigkeit zu sehen und auch für dieses Jahr kündigte die Gewerkschaft Verdi wieder Arbeitsniederlegungen an.Jene sollen sich auf das gesamte Bundesgebiet erstrecken und ohne große Vorankündigung stattfinden. Erwischen könnte es also gerade in den letzten Tagen vor dem Fest so ziemlich jeden der hiesigen Standorte. Erkämpft werden sollen auf ...

