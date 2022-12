6,50 Dollar - so viel ist Amazon noch vom Corona-Tief entfernt. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten mit 47 Prozent im Minus - bleibt es dabei, wäre es der größte Jahresverlust seit 2000. Amazon ist zum Underperformer geworden - im Vergleich mit dem Index, der Peergroup und dieser Aktie.Wer genau vor fünf Jahren in Amazon investiert hat, kommt auf eine Rendite von 48 Prozent. In diesem Zeitraum hat der Nasdaq 100 81 Prozent zugelegt und der GAFAM-Index 77 Prozent.Auch ...

