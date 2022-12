München (ots) -Dr. Ralf Langejürgen wird spätestens zum 1. Juli 2023 Vorstandsvorsitzender des BKK Landesverbandes Bayern. Über die Berufung hat der Verwaltungsrat, das Gremium der Selbstverwaltung des BKK Landesverbandes Bayern Ende letzter Woche in München entschieden.Dr. Mark Reinisch und Jörg Schlagbauer, alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrates des BKK Landesverbandes Bayern: "Dr. Langejürgen ist ein versierter und erfahrener Kenner der Gesetzlichen Krankenversicherung in Bayern. Wir freuen uns, dass wir ihn als Vorstandsvorsitzenden für den BKK Landesverband Bayern gewinnen konnten."Derzeit leitet der promovierte Politikwissenschaftler und diplomierte Volkswirt die Landesvertretung Bayern des Verbandes der Ersatzkassen. Seine Berufskarriere begann Ralf Langejürgen 1993 in Körperschaften des Handwerks und beim Groß- und Außenhandel. Nachdem er dort verschiedene leitende und geschäftsführende Bereiche verantwortete, wechselte er im Jahr 2008 in die Gesundheitsbranche.Pressekontakt:Ansprechpartnerin:Manuela OsterlohPressesprecherinLeiterin Kommunikation und PräventionTel.: +49 89 74579-421| Mobil: 0151 1516 2172E-Mail: osterloh@bkk-lv-bayern.de | www.bkk-bayern.deE-Mail: presse@bkk-lv-bayern.deOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77668/5397902