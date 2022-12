EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung

Wienerberger AG: Wienerberger übernimmt Ziegelwerk der Otto Bergmann GmbH in Deutschland



19.12.2022 / 12:00 CET/CEST

Wienerberger übernimmt Ziegelwerk der Otto Bergmann GmbH in Deutschland Wienerberger stärkt mit Übernahme regionale Präsenz in Nordrhein-Westfalen im Bereich der hochwärmedämmenden Poroton-Hintermauerziegel

Durch die Übernahme des Werks geht Wienerberger einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität, schafft eine nachhaltige Basis für weiteres profitables Wachstum Wien, 19. Dezember 2022 - Zum 3. Jänner 2023 übernimmt die Wienerberger GmbH in Deutschland das Ziegelwerk Steinheim der Otto Bergmann GmbH in Nordrhein-Westfalen. Durch die Übernahme dieses Werks und der künftigen Herstellung von hochwärmedämmenden Poroton-Hintermauerziegeln erweitert Wienerberger die Produktionskapazitäten und stärkt die regionale Marktposition. Wienerberger gehört in Deutschland zu den bedeutendsten Marktteilnehmern, setzt europaweit Impulse im Baubereich und baut sein Geschäft entsprechend den Marktanforderungen stetig weiter aus. Mit dem Erwerb des Ziegelwerks verfolgt Wienerberger auch konsequent und erfolgreich die nachhaltige Entwicklung zum Systemanbieter im Einklang mit den ehrgeizigen ESG-Zielen der Unternehmensgruppe. "Mit dem langlebigen und umweltschonenden Baustoff Ziegel und unserer Innovationskraft hat sich Wienerberger seit jeher als Pionier in unserer Branche positioniert und bietet als Komplettanbieter Lösungen für das gesamte Gebäude-, Wasser- und Energiemanagement an. Mit der Übernahme des Ziegelwerks in Steinheim setzen wir auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten auf langfristiges Wachstum und expandieren weiter im Bereich der nachhaltigen Produktion von Tonbaustoffen. Gerade Hintermauerziegel sind durch ihre Langlebigkeit und ihre regionale Verfügbarkeit ein wichtiger Beitrag zum energieeffizienten und leistbaren Wohnen.", sagt Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. Investition in die Zukunft Der Standort Steinheim des Familienunternehmens Bergmann in Nordrhein-Westfalen hat eine lange Tradition in der Region, eine sehr hohe Nähe zu seinen Kunden eröffnet Wienerberger die Möglichkeit, nachhaltige Ziegel direkt vor Ort herzustellen. Die ca. 35 langjährigen Mitarbeiter werden zukünftig Teil der Wienerberger Deutschland und werden einen wertvollen Beitrag zum weiteren Erfolg der Wienerberger leisten.



Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €.



