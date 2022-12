Münster (ots) - Wenn morgen die 600. Ziehung des Eurojackpot stattfindet, steht der Jackpot bei rund 21 Millionen Euro - eine unfassbar große Summe. Was würden die potenziellen Gewinner pünktlich zu Weihnachten damit machen? Dazu befragte das Marktforschungsinstitut Appinio im Auftrag von Eurojackpot die Deutschen im Rahmen einer repräsentativen Umfrage.Selbst zu Weihnachten werden die Deutschen ihrem Ruf als Sparweltmeister gerecht: So würde die Mehrheit der Befragten sparen und den Gewinn anlegen (56%). Insbesondere die 18- bis 24-Jährigen stimmen dieser Aussage zu (65%). An zweiter Stelle steht für fast die Hälfte aller Befragten der Wunsch, sich einen lang ersehnten Traum zu erfüllen und sich damit selbst das größte Weihnachtsgeschenk zu machen (45%). Vor allem die 55- bis 65-Jährigen verbinden mit einem hohen Millionengewinn die Erfüllung langersehnter persönlicher Träume (49%).Weihnachten behält hohe AnziehungskraftTrotz der aktuell schwierigen gesellschaftlichen Lage in Zeiten von Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation geben sich die meisten Befragten angesichts eines potenziellen Millionengewinns nicht dem Eskapismus hin. Weihnachten entfliehen und sich in die Karibik verabschieden, das würden nur sehr Wenige tun (16%), am ehesten aber die 25- bis 34-Jährigen (20%).Spannend ist, dass mehr Menschen einen Teil ihres Gewinnes an ein soziales Projekt spenden würden (34%), als den Wert und die Anzahl der Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben zu vervielfachen (24%). Die hohe Spendenbereitschaft begegnet den staatlichen Lotteriegesellschaften auch immer wieder in den Gesprächen der Gewinnerbetreuung. Ein schöner Gedanke, in erster Linie mit denen zu teilen, die auf Unterstützung von außen angewiesen sind. Diese besonders soziale Haltung angesichts eines hohen Millionengewinns würden vor allen anderen Altersgruppen die 25- bis 34-Jährigen einnehmen (40%).Zur UmfrageFür die Untersuchung hat Appinio am 7.12.2022 insgesamt 1.000 Personen zwischen 18 und 65 Jahren über das Appinio-eigene Mobil-Panel in Deutschland befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ gewichtet nach Alter und Geschlecht. Bei der Befragung konnten mehrere Antworten ausgewählt werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5397942