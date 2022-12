Baden-Baden (ots) -Moderator Andy Borg lädt an Heiligabend, 24.12.22, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen ein in seine weihnachtlich geschmückte Weinstube / u. a. mit Heino, Semino Rossi und Tom GaebelAndy Borg feiert im SWR Fernsehen das Weihnachtsfest und lädt an Heiligabend ein zur Sondersendung "Weihnachten mit Andy Borg". Auf dem Programm stehen musikalische, besinnliche und unterhaltsame Momente. Seine Gäste in der weihnachtlich geschmückten Weinstube sind u. a. Heino, Semino Rossi, Claudia Jung, Sigrid & Marina, Tom Gaebel und Die jungen Zillertaler. Hinzu kommen der Trixi-Kinderchor, das Gitarren- und Gesangsensemble RUMBALEA mit Flamenco-Pop und Latino-Hits sowie die Alphornbläser- und Blasmusikgruppe Alphornklang & Schwobablech. "Weihnachten mit Andy Borg" wird ausgestrahlt an Heiligabend, 24. Dezember 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und ist danach auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg/) zu sehen.Andy Borg: Weihnachten an die Menschen denken, die einem am Herzen liegenSWR Moderator Andy Borg sagt zu der Sendung: "Weihnachten steht vor der Tür, ist das nicht wunderbar. Ganz wunderbar finde ich, und das ist auch für mich das schönste Geschenk, dass wir erstmals mit dem Schlager-Spaß auch den Heiligabend zusammen verbringen." Und weiter: "Weil man Weihnachten an die Menschen denkt, die einem am Herzen liegen, lade ich alle in die weihnachtlich geschmückte Weinstube ein, die gemeinsam mit uns feiern möchten. Zur Bescherung gibt's einen einmalig schönen, musikalischen, besinnlichen und unterhaltsamen Weihnachtsabend."50. Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am ersten Tag des neuen JahresEs ist die letzte Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" in diesem Jahr. Gleich zu Beginn des neuen Jahres, am 1. Januar 2023, folgt die 50. Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach auch in der ARD Mediathek. Zu Gast in dieser Jubiläumsausgabe sind dann u. a. Patrick Lindner, Eric Philippi, Tokio Spitzbuam, Bonny Tones, Zellberg Buam, Landfunk Tirol, Tina Rainford und die Althistorische Narrenzunft Offenburg. Die von Andy Borg präsentierte Musik- und Unterhaltungssendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR Fernsehen gibt es seit Dezember 2018.Sendungen"Weihnachten mit Andy Borg", 24. Dezember 2022, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 50. Ausgabe, 1. Januar 2023, 20:15 Uhr, SWR FernsehenInformationen, Fotos und ein Video unterhttp://swr.li/schlager-spass-mit-andy-borg-feiert-weihnachtenFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5398004