Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach zwei Quartalen mit negativem Wirtschaftswachstum konnte sich die US-Wirtschaft zuletzt wieder etwas erholen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die BIP-Zahlen für das 3. Quartal seien jüngst sogar noch leicht nach oben revidiert worden. Mit einem Wachstum von nun immerhin 2,9% (ann.) ergebe sich optisch eine fast schon erfreuliche Entwicklung. Die Lage für die Unternehmen sei aber auch weiterhin nicht einfach. In einigen Branchen würden mangelnde Preisüberwälzungsspielräume zunehmend zu einem Problem. Dieses Umfeld sei nicht positiv für die Gewinnentwicklung der Firmen. Die noch immer erfreuliche Beschäftigungssituation helfe der nordamerikanischen Ökonomie ohne jeden Zweifel. Die Lage am Immobilienmarkt der Vereinigten Staaten könne aber noch zu einem Problem werden. Das mittlerweile veränderte Zinsumfeld führe hier offenkundig zu Belastungen. ...

