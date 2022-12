Wien (ots) -



Unternehmer Chris Steiner erhält für seinen außergewöhnlichen Online-Erfolg mit www.abnehmenimliegen.at den renommierten "Two Comma X Award". Damit ist Steiner einer der Ersten, dem diese Ehre in Europa zuteilwird. Steiner und seinem Online-Marketing-Team, rund um Frowin Grün und Philipp Kuhn, ist damit etwas sehr Außergewöhnliches gelungen, nämlich über 10 Millionen Dollar Umsatz mit dem Online-Tool Clickfunnels zu generieren. Entscheidend ist, dass hier der Umsatz von nur einer Homepage für den Award herangezogen wird.



Steiner dazu: "Es ist wirklich eine Ehre und gleichzeitig eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg mit unserem innovativen Konzept. 10 Millionen Dollar Umsatz macht man nicht so nebenbei oder aus Zufall. Unsere Wachstumsgeschwindigkeit spricht Bände und ich freue mich schon auf das Jahr 2023, wo wir unsere Ergebnisse verdoppeln möchten".



Das innovative Konzept von Abnehmen im Liegen richtet sich an alle, die gern zügig ihren Hüft- oder Bauchumfang reduzieren würden, dabei aber keine großen Umstellungen bei Ernährung oder Sport anstreben. Abnehmen im Liegen ist der bequeme Weg zur Traumfigur, wie tausende von zufriedenen KundInnen beweisen. Weitere Informationen zum Konzept finden Sie unter: www.abnehmenimliegen.at



